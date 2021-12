El juez de 'Titella' rebaja la fianza a José Luis Moreno y la deja en dos millones.

El productor de televisión José Luis Moreno ha conseguido rebajar su fianza un millón de euros. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar el conocido como caso 'Titella', ha aceptado reducir la cuantía que el ventrílocuo tuvo que depositar el pasado mes de julio para evitar su ingreso en prisión y la ha dejado en dos millones de euros. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso La Información, en el que además mantiene las medidas cautelares que desde entonces pesan sobre él, como las comparecencias semanales en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida de España.

José Luis Moreno fue detenido el pasado 29 de julio en una macrooperación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional como presunto líder de una organización criminal dedicada a estafar bancos e inversores privados que operaba a nivel internacional. Según ha señalado el magistrado instructor en varios autos, dicha red habría sido la "causante de un perjuicio evaluado en torno a los 85 millones de euros" a través de la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades. Dos días después de la detención, Moreno pasó a disposición judicial y compareció como investigado por estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica.

El humorista se acogió a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, alegando que el sumario se encontraba bajo secreto. Fue entonces cuando el magistrado decretó dejarle en libertad sujeto a una fianza de tres millones de euros que debía consignar en el plazo de una semana, en metálico o a través de un aval bancario. La defensa consiguió 'in extremis' cambiar la modalidad para afrontar dicha cuantía y finalmente presentó un aval hipotecario, si bien ésta debía suponer el doble de la cantidad fijada. La lista de bienes presentada incluía domicilios personales, algunos de de su hermana, y locales donde desarrolla su actividad personal, cuyas algunas mercantiles mantienen deudas con Hacienda. Todo ello en su conjunto tiene el valor de nueve millones de euros, según destacó la defensa en un escrito.

No obstante, cinco meses después, el pasado 15 de diciembre, el abogado del productor televisivo y humorista solicitó al juez instructor una rebaja de los tres millones de euros impuestos, interesando que se quedaran en un millón. Entre las alegaciones, la defensa asegura que "no existe -ni ha existido nunca- riesgo alguno de fuga". Una afirmación que fundamenta en que su cliente tiene 74 años; presenta arraigo en España y, en especial, en su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte -una de las puestas a disposición en aval-, en el que "está empadronado desde hace 35 años", y que "carece de antecedentes penales y policiales".

Asimismo, subraya que otro de los motivos para descartar cualquier posibilidad de que Moreno pueda eludirse de la justicia es que es "una persona con relevancia pública", que lleva desde hace más de 40 años trabajando en el sector del espectáculo. A todo ello añade que ha cumplido "puntualmente" acudiendo a un juzgado todas las semanas, tal y como se le ordenó tras su detención. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que se dio traslado de dicha petición, se opuso a la misma al entender que no solo "se mantienen las circunstancias que se tuvieron en cuenta al tiempo de su adopción", sino que con el desarrollo de la investigación "se han reforzado los indicios de criminalidad" contra el productor, "sin que el período transcurrido sea relevante para su relajación".

Tras analizar ambas posturas, el juez instructor recuerda que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un investigado o encausado "podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio". Así las cosas, aunque el magistrado no se pronuncia sobre si existe riesgo o no de fuga, sí tiene en cuenta que José Luis Moreno ha cumplido con la obligación de comparecer semanalmente ante un juzgado. Por ello, "procede modificar su situación personal en el sentido de reducir la cuantía de la fianza fijada, manteniéndose el resto de medidas", concluye el juez, que no acepta la cuantía propuesta, sino que tan solo resta un millón de euros a los tres que impuso en verano.

Citaciones pendientes

El productor de televisión, que ha tratado (sin éxito) anular la causa que se sigue contra más de cincuenta personas -aunque se encuentra pendiente de lo que resuelva la Sala de lo Penal-, solicitó el pasado mes de noviembre prestar declaración voluntaria para tratar de desmontar las acusaciones de estafa que dirige en su contra el empresario argentino Alejandro Roemmers, su socio para la producción de 'Glow and Darkness' ('Resplandor y Tinieblas', en su traducción al castellano). En este sentido, José Luis Moreno también pidió al juez que concretara "hora y día" para visionar alguno de los capítulos, o al menos el vídeo promocional, de la serie sobre la vida de San Francisco de Asís.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 aún tiene pendiente señalar en el calendario las citaciones de Moreno y de Roemmers para tratar de aclarar este asunto. Mientras tanto, según han indicado fuentes jurídicas a La Información, escuchará como investigado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, expareja sentimental del ventrílocuo. Esta citación tiene lugar después de que el pasado 13 de diciembre se acordara embargar su cuenta bancaria en su país natal, República Checa, por la venta de una casa en Praga el pasado mes de agosto, dos meses más tarde de que estallara la operación 'Titella'.