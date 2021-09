El juez inicia el examen de salud a Botín para decidir si le libra de ir a la cárcel

El procedimiento para que los médicos forenses examinen el estado de salud de Jaime Botín, condenado a tres años de prisión y al abono de una multa de 91,7 millones de euros por el delito de contrabando de bienes culturales por querer sacar de España la obra de Pablo Picasso "Cabeza de Mujer joven", con la intención de venderlo en una casa de subastas en Reino Unido, ya se ha iniciado. El Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid, encargado de ejecutar la sentencia, ya ha dado la orden a los funcionarios de Medicina Forense para que analicen si el estado de salud del expresidente de Bankinter es tan delicado como alega y por tanto se debe suspender el cumplimiento de la pena de cárcel impuesta por el Juzgado de lo Penal número 27 de la capital, y confirmada por la Audiencia Provincial.

Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el juzgado dictó recientemente una providencia para arrancar con el procedimiento habitual establecido para el estudio de si el ingreso en prisión puede suponer un riesgo para la salud del condenado. Todo ello después de que el ex banquero pagara el pasado mes de julio la multa y que sus abogados solicitaran la posibilidad de evitar el ingreso en prisión al poner de manifiesto su avanzada edad (85 años), así como problemas de salud.

Ante esta petición, el Juzgado número 28 ha comprobado que efectivamente la cantidad reclamada esta saldada, por lo que ha dado el siguiente paso: dar traslado a los forenses para que fijen una cita con Botín, realicen un examen médico, analicen todos los informes médicos que su defensa pueda aportar, y elaboren un informe sobre cómo se encuentra de salud. Pero este documento no es el único que recabará el juez encargado de ejecutar la sentencia por el intento de sacar por vía marítima un cuadro declarado "inexportable" y valorado en 26,2 millones de euros. Tras recibir la valoración forense, el juez dará traslado del mismo a las partes para que manifiesten su criterio sobre si se debe acceder o rechazar a la petición de Botín de eludir su entrada en un centro penitenciario, según han explicado las fuentes jurídicas consultadas.

Una vez recabada toda esta información, será cuando el juzgado tome una decisión al respecto. La otra opción que ofrece Botín es poder cumplir la condena en un Centro de Inserción Social (CIS), como al que acuden actualmente el expresidente de Bankia Rodrigo Rato o el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin tras acceder al tercer grado o régimen de semilibertad. De acuerdo con el Protocolo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, podrían acceder a este tipo de centros aquellos condenados a menos de cinco años, que, entre otros motivos, soliciten su ingreso de forma voluntaria. Asimismo, adquieren "especial relevancia" los casos de penados "muy graves con padecimientos incurables".

Tras la inadmisión del TC

El caso se encuentra en manos del Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera, hasta en dos ocasiones, el recurso de amparo presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que cuatro meses antes ratificó la condena impuesta en enero de 2020 por el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid. La primera vez, el tribunal de garantías no accedió a revisar la resolución impugnada al entender que la vía judicial aún no se había agotado, ya que aún no se había resuelto el incidente de recusación que Botín planteó contra el magistrado al que se le designó la ponencia de la sentencia de la Audiencia. Una vez concluida esta vía, la defensa del exbanquero insistió en sus pretensiones sin éxito.

El expresidente de Bankinter fue condenado por no contar con el preceptivo permiso de las autoridades españolas para trasladar el cuadro de Picasso. De hecho, el Supremo confirmó el pasado mes de marzo la validez de las resoluciones que el Ministerio de Cultura dictó en 2012 y 2013 denegando la autorización solicitada para exportar la obra 'Cabeza de Mujer joven' dado que no existe "una obra semejante en territorio español". Según explicó la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español se trata de una de las pocas pinturas de una etapa -'Gosol'- en la que el pintor malagueño "se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico" y en la que su trabajo influyó "decisivamente, no sólo en el cubismo sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX".

El hermano del también banquero Emilio Botín -fallecido en 2014- ignoró de forma "plenamente consciente" esta orden ministerial al tratar de sacar de España la obra que data de 1906 y dar instrucciones al capitán de su goleta para que lo ocultara a las autoridades, subraya la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El objetivo era que llegara a Londres para que la casa Christie's pudiera subastarlo en febrero de 2013, algo que nunca llegó a ocurrir ante la falta de autorización. El cuadro fue incautado en 2015 escondido en dicha embarcación en Córcega (Francia).