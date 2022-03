El juez mantiene la imputación de Galán pero archiva a la excúpula de Iberdrola

Ignacio Sánchez Galán seguirá imputado por el 'caso Villarejo'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición del presidente de Iberdrola e quedar fuera de la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que sí ha aceptado el archivo con respecto a los exdirectivos Fernando Becker, Rafael Orbegozo y Francisco Martínez Córcoles, que formaban la cúpula de la eléctrica en el momento de los encargos al agente encubierto, al no existir indicios de su participación en los hechos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirma en su resolución que no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que Sánchez Galán ordenó contratar a las empresas de Villarejo, ni que tampoco evidencie de forma inequívoca que supiera que éste tenía la condición de comisario en activo en la época que fue contratado. No obstante, señala que “hay indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir" del presidente de Iberdrola y que "fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo Cenyt, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos".