El juez no tiene constancia de que Ghali entrara en España con pasaporte falso

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no tiene ningún tipo de información ni soporte documental que acredite que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, detonante de una crisis diplomática y migratoria sin precedentes por la llegada masiva de ciudadanos marroquíes a Ceuta, haya entrado en España para su ingreso hospitalario con un pasaporte falso.

Desde que se tuvo conocimiento, el pasado mes de abril, de que Ghali se encuentra ingresado en un hospital de Logroño, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado una serie de diligencias para comprobar que éste es realmente el líder de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Cabe recordar que la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, confirmó la presencia del secretario general del Frente Polisario el pasado 23 de abril en España por "razones estrictamente humanitarias".

Una vez identificado, el juez acordó el pasado martes reabrir la querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADESH) por el presunto delito de genocidio, que se suma a la ya en curso contra Ghali, a instancias del activista saharaui Fabel Brecia por delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad cometidos contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

En dicho auto, el magistrado Santiago Pedraz expone que la asociación solicita que se ponga en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la posible comisión de los delitos de entrada ilegal, identidad falsa y falsedad documental. Por el momento, el juez, según consta en la resolución, ha dado traslado de la reapertura de la causa y ha incorporado al sumario el informe policial sobre la identificación de Ghali.

Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que la Policía por el momento no ha informado al juez de la Audiencia Nacional sobre la posibilidad de que Ghali haya entrado en España con un documento falso, tal y como denunció la asociación, que aseguró que viajó con un pasaporte argelino con identidad falsa.

De hecho, el oficio de la Comisaría General de Información sobre la identificación del secretario general del Frente Polisario en el hospital tan sólo apunta que un inspector de la Policía comunicó el pasado 11 a Ghali su citación como investigado el próximo 1 de junio en la Audiencia Nacional y que éste "a pesar de su delicado estado de salud, entendió en castellano, sin ningún género de dudas, el contenido de la citación".

Sin embargo, Ghali se negó a firmar el preceptivo recibí aduciendo que quería contactar con la embajada argelina y "con personas de su confianza sobre la conveniencia de la firma", añade el informe.

El juez no se plantea aplazar el interrogatorio

Por otro lado, el juez Pedraz, que también ha rechazado imponer alguna medida cautelar para asegurar que Ghali acuda a su citación judicial puesto que "no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella", no se ha planteado posponer la fecha del interrogatorio en caso de que el líder del Frente Polisario aún no se encuentre en condiciones de declarar o siga hospitalizado.

Las mismas fuentes jurídicas indican que el magistrado quiere esperar a ver cómo evoluciona el estado de salud del investigado antes de tomar una decisión al respecto. También recalcan que será después de escuchar a Brahim Ghali cuando valore si debe acordar su ingreso en prisión provisional, como ya han adelantado que pedirán los querellantes, o si cabe imponer alguna medida cautelar para evitar su salida de España mientras esté siendo investigado.

No es la primera vez que Ghali es citado a declarar en la Audiencia Nacional como investigado. La última vez fue en noviembre de 2016 cuando el entonces juez instructor José de la Mata le citó aprovechando que éste tenía previsto viajar a España para participar en una conferencia en Barcelona, si bien no acudió a la sede judicial y las actuaciones fueron archivadas.

Doble querella

El juez Pedraz ha convocado a Ghali el próximo 1 de junio en el marco de la querella interpuesta por el activista Fabel Breica, en la que denuncia que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.

Por los mismos hechos también llamó a declarar como investigados a cinco dirigentes del movimiento independentista saharaui el pasado 7 de mayo. No obstante, las declaraciones tuvieron que ser suspendidas debido a que la Policía no pudo localizarles y comunicarles las citaciones judiciales.

En cuanto Asadesh, solicitó la reapertura de la querella, detención y citación como investigado del líder del Frente Polisario tras alertar a la Audiencia Nacional de que Ghali había ingresado en un hospital de Logroño bajo una identidad falsa.

Fuentes de la asociación han indicado que por el momento no se les ha notificado que el interrogatorio previsto para dentro de dos semanas también tenga por objeto los sucesos relatados en su querella -que va dirigida contra una treintena de dirigentes del Frente Polisario-, aunque entienden que finalmente les dejarán estar presentes en la declaración ya que los hechos denunciados son similares.