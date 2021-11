El juez suspende el ingreso en prisión de Jaime Botín por su "grave enfermedad"

Jaime Botín se libra de ir a la cárcel. El Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid ha concedido al expresidente de Bankinter la suspensión del ingreso en un centro penitenciario para cumplir la condena a tres años de prisión por contrabando del cuadro 'Cabeza de Mujer joven', de Pablo Picasso, que sacó de España sin el permiso preceptivo, atendiendo a "la enfermedad grave que padece, con padecimientos incurables", tal y como había solicitado su defensa tras el abono de la multa de 91,7 millones de euros.

Así lo ha acordado dicho juzgado, encargado de ejecutar la condena que impuso en enero de 2020 el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, después de que un forense analizara el estado de salud del exbanquero, así como los informes que su defensa pudiera aportar. La petición para el examen médico fue acordado después de que se comprobara que Botín había abonado la cantidad millonaria reclamada por sacar por vía marítima la obra del pintor malagueño valorada en 26,2 millones de euros, pese haber sido declarado por el Ministerio de Cultura como un bien "inexportable".

La suspensión de la ejecución de la pena de prisión se solicitó después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera a trámite, hasta en dos ocasiones, el recurso de amparo presentado contra la condena. Así, tras pagar los más de 91 millones de euros, la defensa de Botín realizó dicha petición alegando su avanzada edad (85 años), así como problemas de salud. El expresidente de Bankinter también planteó la opción de cumplir la pena en un Centro de Inserción Social (CIS), como al que acuden actualmente el expresidente de Bankia Rodrigo Rato o el exduque de Palma Iñaki Urdangarin tras acceder al tercer grado o régimen de semilibertad.

Según han precisado fuentes jurídicas, la resolución adoptada por el Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid suspende la ejecución de la condena de prisión, lo que implica que ésta tampoco tendrá que ser cumplida en el CIS propuesto. La decisión dada a conocer recientemente no es firme, pues contra ella cabe la formulación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, si bien la tramitación de dicho escrito no tendrá efectos suspensivos.

No existe obra semejante

El expresidente de Bankinter fue condenado por no contar con la autorización de las autoridades españolas para trasladar el cuadro de Picasso. De hecho, el Supremo confirmó el pasado mes de marzo la validez de las resoluciones que el Ministerio de Cultura dictó en 2012 y 2013 denegando el permiso solicitado para exportar la obra 'Cabeza de Mujer joven' dado que no existe "una obra semejante en territorio español". Según explicó la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español se trata de una de las pocas pinturas de una etapa -'Gosol'- en la que el pintor malagueño "se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico" y en la que su trabajo influyó "decisivamente, no sólo en el cubismo sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX".

El hermano del también banquero Emilio Botín -fallecido en 2014- ignoró de forma "plenamente consciente" esta orden ministerial al tratar de sacar de España la obra que data de 1906 y dar instrucciones al capitán de su goleta para que lo ocultara a las autoridades, subraya la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El objetivo era que llegara a Londres para que la casa Christie's pudiera subastarlo en febrero de 2013, algo que nunca llegó a ocurrir ante la falta de autorización. El cuadro fue incautado en 2015 escondido en dicha embarcación en Córcega (Francia).