El líder de la Manada de Alicante culpa a las drogas y dice que no violó a la joven

El principal sospechoso de la violación múltiple a una joven de 19 años en Callosa d'en Sarrià (Alicante) en Nochevieja asegura que él no participó en la agresión. Se trata de Joffré, a quien se considera líder del grupo de jóvenes -españoles de origen ecuatoriano de 19, 21, 22 y 24 años- sospechosos de los hechos, el cual ha declarado ante la jueza que él no hizo nada.

Cabe recordar que sobre él hay tres denuncias por abusos y malos tratos a otras jóvenes. Una de ellas era su pareja. Si bien el joven de 22 años ha negado su implicación en lo ocurrido en fin de año y ha culpado a las drogas de todo lo que pasó esa noche.

En su relato, al que ha tenido acceso 'Espejo Público', Joffré ha indicado que él no conocía a la chica de nada y que la primera vez que la vio fue en el piso donde ocurrió todo."No la había visto antes (a la joven), me la encontré ahí", señaló. Según él, cuando llegó a la casa empezó a beber y a consumir su propia droga. "Cocaína, dos gramos y medio. Antes me habría metido medio gramo. Yo la droga la dejé en la mesa, yo de ahí no sé", aseguró.

Por otro lado, explicó que todos estaban borrachos y que él se fue de allí y no participó en la brutal violación, aunque dijo que uno de sus amigos lo estaba grabando en vídeo. "Salí de la casa borracho perdido, me acuerdo poco, tengo lagunas pero... No me acuerdo de cómo subimos, no sé si subimos en bus, taxi, coche o como, no lo sé", se excusó.

A pesar de esas lagunas, sí fue capaz de garantizar que él no violó a la chica. Algo que choca con el resto de la declaración, pues señala que lo siguiente que recuerda fue que se despertó en casa de uno de sus amigos y que ya después llegó la Policía a detenerles.

Por el momento, los cuatro sospechosos permanecen detenidos. Además, las sospechas de que esto era algo habitual en ellos no han cesado desde Nochevieja. De hecho, la Guardia Civil está investigando si varios de los cuatro detenidos participaron en dos violaciones grupales cometidas en esta misma zona de la provincia de Alicante.