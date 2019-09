El exministro Catalá amplía sus vínculos con la empresa privada y ficha por Kreab

Rafael Catalá, que fuera exministro de Justicia entre 2014 y 2018, ha fichado como 'senior advisor' de la firma de consultoría de comunicación Kreab y suma una nueva responsabilidad en su actividad privada desde su cese como ministro en junio del año pasado.

Según datos del Portal de Transparencia consultados por Europa Press, Catalá recibió la autorización para ejercer esta nueva actividad profesional privada el pasado 19 de julio, ya que no se detectó ningún tipo de incompatibilidad con su pasado en la Administración.

No es la primera vez que Kreab solicita los servicios de un ex alto cargo del Gobierno, ya que el pasado mes de marzo contrató al que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, Miguel Ferre, como 'financial policy senior consultant' para liderar y consolidar la práctica de regulación financiera en España.

Además, la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos también cuenta entre sus filas con Eduardo Madina, como director de Kreab Research Unit, y con Xavier Cima, exconcejal y exdiputado del Parlament de Cataluña y marido de Inés Arrimadas, diputada por Ciudadanos.

Vuelta a la empresa privada

Tras cesar su responsabilidad como ministro de Justicia, en junio del año pasado, tuvieron que transcurrir apenas cuatro meses para que una compañía privada solicitara los servicios de Catalá, en este caso la firma anglosajona Herbert Smith Freehills, que lo contrató como miembro del consejo asesor.

Herbert Smith Freehills dio entrada, de esta forma, a un nuevo exministro a su consejo, del que ya era miembro Josep Piqué. Catalá no firmó un compromiso de exclusividad con este despacho, que está entre las veinte firmas legales con mayor facturación en España.

En junio de este año, Rafael Catalá se convirtió en presidente de la sociedad Belagua, enseña a través de la que el empresario Antonio Catalán y otros grupos corporativos participan en AC Hoteles by Marriot (ACHM).

La compañía explicó que el fichaje del exministro de Justicia buscaba "fortalecer las políticas de gobierno corporativo", además de posibilitar que Antonio Catalán dedique sus capacidades a su responsabilidad como presidente de ACHM. También el pasado mes de junio fue la casa de apuestas Codere la que contrató a Catalá colaborador para ofrecer asesoramiento en la definición e implementación de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

El exministro, nacido en 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.