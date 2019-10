El ministro de Cultura señala sobre el Clásico que es "mejor prevenir que curar"

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha valorado el cambio de fecha del Barça-Madrid como medida preventiva ante las movilizaciones organizadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) en la ciudad condal coincidiendo con el partido.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó fijar para el miércoles 18 de diciembre la disputa del partido, tras el análisis de las propuestas de ambos clubes, a los que había invitado a ponerse de acuerdo en una fecha.

En declaraciones a periodistas en el Paseo Marítimo de Almería, el también cabeza de lista del PSOE al Congreso ha explicado que este tipo de partidos son declarados de "alto riesgo" por parte del Ministerio del Interior.

Por ello, ha continuado, "se vio que la fecha prevista no era la conveniente", debido a los altercados que se están aconteciendo en Barcelona. "Como es mejor prevenir que curar, de mutuo acuerdo la Federación con los clubes han dado otra fecha", ha precisado.

En su opinión, "es mejor no entrar en esas provocaciones". "La fecha no era la mejor y me parece muy bien el cambio", ha concluido.