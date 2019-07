Un mes sin la desaparecida Dana: su móvil se enciende de forma intermitente

Cuando se cumple un mes sin Dana Leonte su móvil empieza a encenderse de forma intermitente. Es la última pista que siguen los agentes de la Guardia Civil, que no cesan en la búsqueda de cualquier rastro que pueda dar con el paradero de esta mujer de 31 años cuya desaparición sigue siendo una incógnita. Para Sergio, su pareja, que Dana esté 'En línea' en Whatsapp es una prueba de que está viva. Sostiene así su versión de que su mujer desapareció de forma voluntaria porque no soportaba más la situación de las deudas que había contraído al montar su negocio, un cafetería.

En los mensajes, publicados por Antena 3, se puede leer cómo Sergio escribe a Dana: "¿No te da vergüenza todo lo que has liado?". Pero no recibe respuesta alguna. Ahora se sabe que el móvil de la desaparecida se habría conectado en algún momento más. Es la última de las pistas que sigue el operativo de la Guardia Civil que no cesa en el empeño de localizar el más mínimo rastro de esta mujer de nacionalidad rumana que se habría ido dejando en casa una bebé de siete meses. Así se lo relataba el propio Sergio cuando llamó al 112 para alertar de que no volvería más y no sabía qué hacer con su hija.

El hermano de Dana no pasa a creerse la desaparición voluntaria y está hasta en un 97% convencido de que le ha sucedido algo. El otro 3% lo deja en manos de la esperanza "porque nunca se pierde", relata en Espejo Público. Sergio se queda así como el único que sigue manteniendo que Dana se marchó porque quiso.

Las últimas pesquisas se han centrado en el entorno de este joven que pintó y regó la casa con lejía "para espantar a las hormigas" nada más desaparecer Dana y que prendió dos hogueras cerca de su vivienda "para que las pulgas no llegaran a la casa". Fue testigo de como los perros de la Guardia Civil olfateaban su casa y alrededores en busca de restos biológicos. Fue interrogado durante cuatro horas y en alguna ocasión ha asegurado ante las cámaras que los agentes le habrían pedido que se confesara culpable "pero yo no he hecho nada".

Por ahora todas las líneas de la investigación siguen abiertas. Y lo que convierte a este caso en una desaparición muy complicada es que la joven, que llevaba unos años en la localidad malagueña de Arenas, tiene muchos frentes abiertos. Un supuesto prestamista al que debe 12.000 euros le habría solicitado un adelanto para poder sacar el coche del taller sin que su mujer se enterara de que le había dejado dinero. Son algunos los vecinos que también relatan algunos altercados entre los familiares de Sergio -el padre- con Dana. Y por último, el negocio recién abierto necesita tiempo para generar los ingresos necesarios para empezar a pagar deudas que se arrastran de otros. La supuesta desaparición voluntaria también estaría presente.

Lo último que se sabría de Dana lo desvela 'Diario Sur'. Horas antes de su desaparición habría llamado a la Guardia Civil porque al llegar a su vivienda comprobó que la puerta de la cochera había sido forzada. Se baraja que, al llegar Sergio, ambos tuvieran una discusión sobre la autoría del supuesto robo. Lo siguiente que se sabe de Dana es que habría pasado el día 13 por su vivienda para recoger unos 1.000 euro y ropa. Esto es lo que habría relatado Sergio ante la Guardia Civil. Nadie más se ha cruzado con ella desde hace ya un mes.