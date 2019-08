El Open Arms entra en Lampedusa para el desembarco de los migrantes tras 19 días

El buque de rescate 'Open Arms' ha llegado a última hora de este martes al puerto de Lampedusa, en Italia, después de esperar durante 19 días la autorización para desembarcar a los migrantes y refugiados que fueron recogidos en el mar.

Horas después de que el Gobierno español enviará un buque para llevar al Open Arms al puerto de Palma, el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, ordenó la incautación del barco humanitario y el desembarco inmediato de los migrantes que permanecían a bordo. Esta misma noche los rescatados serán trasladados a un centro de acogida.

El barco atracó en el puerto de Lampedusa en torno a las 23.50 horas locales (21.50 GMT) y los inmigrantes entonaron el "Bella Ciao", momentos antes de poder pisar tierra. El barco de Open Arms ha esperado un puerto desde el pasado 1 de agosto, cuando hizo el primer rescate en el Mediterráneo, y llevaba desde el 14 de agosto en aguas italianas, luego que la Justicia italiana cancelara la prohibición firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, contra la organización humanitaria.

Los 83 inmigrantes que quedaban a bordo han podido desembarcar. y podrán al fin pasar la noche en tierra firme, después de ser atendidos por servicios sanitarios, ya que algunos se encuentran en una situación delicada de salud.

Decisión de la fiscalía

Sobre la decisión de la Fiscalía de Agrigento -que incluye la incautación del barco-, el fundador de Open Arms ha dicho que "no se puede tener todo" y ha apuntado que hay muchos otros intereses. Ha resaltado que después de 19 días en el barco con los migrantes rescatados, el fiscal ha decidido el desembarco porque con 30 minutos ha tenido suficiente para detectar la "situación catastrófica".

"Evidentemente que va a abrir una investigación y va a ver por qué hemos estado 19 días, qué es lo que ha pasado, por qué estas personas están en este estado... Si es porque han estado recluidos en un centro de detención en Libia, donde han sido violentados, violados y torturados", ha señalado.

Y ha concluido que "la misión de esta Fiscalía será documentar y exigir responsabilidades". Ha recordado que también hay una demanda por secuestro, dos causas abiertas y ha avisado: "Que nadie se piense que porque han incautado el barco acaba aquí todo esto. No va a acabar aquí. A nivel jurídico va a seguir".

El fiscal ha tomado la decisión a instancias al amparo del artículo 328 del Código Penal, que castiga con entre seis meses y dos años al funcionario público que haya omitido su deber que "por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso". Hasta que se resuelva el caso, el Open Arms tendrá ahora que quedarse dos semanas en Italia en el marco de esta investigación.

Esta Fiscalía investigaba un presunto delito de secuestro de personas, no dirigido contra nadie en concreto, para determinar por qué no han podido desembarcar a los migrantes en Italia a pesar de que un tribunal tumbó la orden del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, de que el barco no entrara en aguas territoriales de este país.