El órdago catalán aleja la posibilidad de elecciones generales y afianza a C's

El órdago catalán ha extendido sus consecuencias más allá de conflicto que hoy perturba a la sociedad española. Tapiado por el vértigo en Cataluña, el país está parado, sin reformas de relieve a la vista. Las elecciones anticipadas se alejan. Ni políticamente, ni sondeos en mano, interesan a nadie. Los expertos consultados por lainformacion. com no ven un escenario propicio para elecciones, que "generarían más inestabilidad, sin necesidad. Se pueden prorrogar los presupuestos o incluso aprobarlos a principios de año, porque ahora no son prioritarios en la agenda política". Ese es el mensaje.



José Pablo Ferrándiz sociólogo e investigador principal de Metroscopia cree que hay varias razones para no adelantar elecciones, "en primer lugar se abriría el melón sucesorio de Rajoy, algo que no le interesa ni a él ni al partido". Otra razón es que "la ciudadanía no quiere otras elecciones". Según sus encuestas, "los votantes del PP y C's no las ven necesarias, los del PSOE están divididos ante esta cuestión. Solo los de Podemos las desean".



"Un adelanto electoral es inviable en estos momentos. No se pueden abrir dos escenarios de ingobernabilidad al mismo tiempo. El acuerdo de Rajoy y Sánchez puede alargar la legislatura muchos meses para consensuar una reforma constitucional. Da aire al líder del PSOE para articular un proyecto nacional, mientras Rajoy por su parte, en eso coincide con Aznar, no es partidario de incumplir los períodos legales", considera Ismael Crespo, Director del Departamento de Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset. De la misma opinión es Ferrandiz, que considera que Rajoy abogará por acabar la legislatura: "Rajoy y Sánchez han hecho algo muy inteligente con su acuerdo. El primero gana tranquilidad y el segundo tiempo, porque no podría seguir liderando el PSOE exhibiendo otra derrota ante Rajoy". Que es lo que ocurriría.



El sociólogo y experto en encuestas electorales, José Ramón Lorente, añade un factor más para alejar la posibilidad de elecciones: "En estos momentos el PP cae, gran parte de su electorado cree que ha sido demasiado moderado en el tema catalán. Y el gran beneficiado es C's, que puede convertirse en tercera fuerza política ante un Podemos que no para de descender y que está ya en datos del mejor Julio Anguita. Su desplome es irreparable, porque además el paro juvenil baja, la situación económica mejora y su masa moderada huye".



De hecho, aunque la crisis catalana pueda impactar y rebajar previsiones, el cuadro macroeconómico vigente del Gobierno prevé un crecimiento del PIB del 3% para este año y del 2,6% para 2018, del 2,5% en 2019 y del 2,4% en 2020.



Ferrándiz también confirma estos datos. "El PP sería la fuerza más votada, C's subiría (aunque demoscópicamente siempre suele hacerlo y luego decepciona), mientras que Podemos bajaría. El PSOE se mantendría en niveles similares" (aunque hay que tener en cuenta que los últimos movimientos de Pedro Sánchez hacia el centro son del gusto de su electorado, más allá de la militancia).



El PP ganaría las elecciones otra vez

Lorente también considera que el PSOE, aunque "ha logrado salvar la cara de forma astuta con sus últimas acciones, sigue dando bandazos. Ahora, ha vuelto a darse cuenta de que su electorado no es tan extremo, que no está para nación de naciones. Se fue a la izquierda porque sus socios en muchos gobiernos lo son, pero ya no. Y va de la mano del Gobierno, pero en unas elecciones las hemerotecas salen. Y el PSOE ha estado demasiado tiempo con ambigüedades. Si el PP triunfa al resolver el problema subirá, pero es C's el que tiene la llave de un futuro gobierno, y de entrar en él". En cuanto a Pedro Sánchez, "su vuelta al liderazgo tuvo un efecto positivo, pero aunque ahora ha vuelto al centro, donde se libra la batalla en toda Europa, no está tampoco en las mejores condiciones para ir a unas elecciones. Su postura inicial en Cataluña le pasa factura", añade Lorente.



Pero ¿qué ocurre con los presupuestos? El Gobierno es consciente de que por ahora su aprobación de la mano del PNV es imposible.

"La prórroga de los mismos puede tener carácter temporal. No olvidemos que el Gobierno se ha comprometido a mejorar el poder adquisitivo de los funcionarios.... Hay temas importantes que deben ser resueltos. Y aunque ahora no haya consenso, tampoco parece probable que el PNV se ponga del lado secesionista si este escoge su vertiente más radical. Es probable que se aprueben, pero más tarde, cuando al PNV no le causa problemas", destaca Crespo.