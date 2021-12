El Papa se reunirá este sábado con la ministra Yolanda Díaz en el Vaticano.

El Papa Francisco recibirá este sábado 11 de diciembre en el Vaticano a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según han confirmado a Europa Press fuentes de su departamento. El encuentro todavía no aparece en la agenda pública del Pontífice, aunque es habitual que no se conozcan las audiencias hasta el día previo. No es el primer miembro del Gobierno al que recibe el Papa Francisco. El 24 de octubre de 2020 ya mantuvo un encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudió al Vaticano junto a su esposa, Begoña Gómez.

El mismo día en el que se conoce el viaje de Díaz, y que coincide con el Día del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, el PSOE se ha reivindicado en su defensa de un Estado laico porque cree "firmemente" en la neutralidad respecto a las diferentes convicciones y opciones de conciencia particulares.

En un comunicado, que recoge Efe, el secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Patxi López, asegura que desde el partido y el Gobierno trabajan para que la sociedad vea "en el pluralismo religioso una oportunidad de ir más lejos en la realización de los principios que la Constitución quiso que presidieran nuestro modelo de convivencia”.

El PSOE defiende un Estado laico

"Los socialistas defendemos un estado laico porque creemos firmemente en la neutralidad del Estado respecto a las diferentes convicciones y opciones de conciencia particulares”, señala López, quien sostiene que defender la Constitución es defender la igualdad, diversidad y el ejercicio de la libertad. López asegura que desde el Ejecutivo se ha expresado y visibilizado neutralidad, igualdad y respeto por la pluralidad religiosa tanto en el acto de Estado de homenaje a las víctimas de la Covid, como en las tomas de posesión del Gobierno, "que por primera vez se han celebrado sin simbología religiosa".

E indica que también se ha avanzado en el principio de laicidad, impulsando nuevas normas tanto en materia de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones como en el reconocimiento de derechos vinculados a la condición humana. "La aprobación de la Ley de Muerte Digna y la reforma de la Ley de Educación han sido firmes pasos en este sentido”, afirma el socialista.

Resalta que el PSOE ha impulsado y aplicado leyes como el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras, "que han sido espacios de laicidad conquistados por y para la ciudadanía y que siempre han tenido que vencer democráticamente la oposición de sectores conservadores, como ha sido el Partido Popular”.