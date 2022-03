El paro del transporte fuerza a Calviño a acelerar la reunión para bajar el gasóleo.

La cita ya estaba programada: viernes 25 de marzo. Ese día, el Gobierno y los transportistas -representados en el Comité Nacional de Transporte por Carretera- iban a negociar medidas concretas para paliar la grave situación que vive el sector con los altos precios de los combustibles. Pero, la tensión cada día se vuelve más compleja -hoy habrá nuevas 'marchas lentas' por diferentes puntos del país- y el Ejecutivo ha decidido ante la presión de los transportistas adelantar un día dicha reunión: el jueves 24 de marzo (mañana).

Así, según fuentes gubernamentales, "el Gobierno mantendrá mañana una nueva reunión con el Departamento de Mercancías del Comité nacional de Transporte por Carretera. Estamos plenamente comprometidos con el sector del transporte. Esta nueva reunión abordará de forma concreta y definida medidas eficaces y mantendrá el diálogo con los legítimos representantes del sector el tiempo que sea necesario porque tiene la firme voluntad de alcanzar acuerdo".

El Gobierno recalca en su información que mantendrá diálogo con los "legítimos representantes del sector". De esta forma, evita así negociar con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera nacional e internacional, que ha sido la que ha puesto 'en jaque' el sistema logístico del país y que el Gobierno no los considera un interlocutor fiable".

Así, el plan va según lo previsto para el Ejecutivo. Consigue ahora un interlocutor válido -entre donde destacan Fenadismer, Fetransa y Feintra- para poder comenzar a negociar las medidas que puedan aliviar a los transportistas, pero sobre todo a poner fin a este escenario de 'caos' que se ha creado en las carreteras y que está afectando al suministro de la cadena alimentaria. Por lo tanto, el Gobierno fía todo al 'caballo de Troya' de las patronales para que se frenen los paros.

Esta mañana en la sesión de control del Gobierno, Sánchez ha tenido que hacer frente a innumerables críticas por parte de la oposición. Así, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha espetado a Sánchez lo siguiente: "Usted no ha hecho nada, y eso no es una opción. Los españoles no se fían de usted. En Europa toman medidas y aquí usted huye. Ha perdido la noción de la realidad de la calle".

Una crítica a la que se le ha unido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "A la gente le interesa que la luz ha subido un 80%, que la gasolina ha subido un 30%. Yo también estoy harto. Hay que topar precios". Y que ha rematado el líder de Más País, Iñigo Errejón, "la guerra y la pandemia no es responsabilidad del Gobierno, pero sí lo es el cómo distribuyen las cargas de esta situación. ¿Quién va a pagar esta crisis?".

El presidente del Gobierno ha tratado de señalar las medidas que sí han tomado durante estos años -con créditos ICO a las pymes, prestaciones a los autónomos y con los ertes que protegieron a tres millones de trabajadores- pero ha emplazado a dar una respuesta formal sobre cómo solucionar esta crisis energética de precios hasta que no se llegue a una solución firme entre los miembros que se reunirán en el Consejo de Europa.