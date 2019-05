El PP lamenta que Batet haya "perdido" dos días para decidir sobre la suspensión

Ya ha decisión. La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, del PP, ha afirmado este viernes tras conocerse la decisión de suspender a los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva que "se han perdido 48 horas" porque ya desde el miércoles los populares venían abogando por la suspensión automática.

Pastor, en declaraciones a los medios tras la comparecencia de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, ha tildado además de "pequeña broma" que la propia presidenta del Congreso transmita la versión de que no ha habido votación para decidir la suspensión, pues sí que la ha habido al pronunciarse los grupos representados a favor o en contra de la medida.

"Parecería ha habido una versión distinta, y aquí ha habido un pronunciamiento y si eso no es votar... Es una pequeña broma; cuando se dice que sí o se dice que no, se vota", ha resumido la diputada del PP por Pontevedra. En la reunión de la Mesa los tres representantes del PSOE, los dos del PP y los dos de Cs han dado su posición favorable a la suspensión, pero no los de Unidas Podemos.

"Nos damos una pequeña satisfacción"

Según ha explicado, "todos los miembros de la Mesa" han expresado su posición, y la del Partido Popular ha sido en todo momento, ha recordado Pastor, la de la suspensión automática. "Así que nos damos una pequeña satisfacción", ha apostillado.

Ha recalcado que su pronunciamiento a favor de la suspensión automática venía amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 384 bis, y esto ha quedado avalado por los servicios jurídicos de la Cámara, por lo que "se han perdido varios días innecesariamente".

Según ha comentado, el informe sobre cómo quedarán las mayorías una vez suspendidos los cuatro diputados lo ha pedido ella misma, y ha argumentado en este sentido que una cuestión como ésta sí que requiere un informe de los servicios jurídicos de la Cámara. Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha manifestado en una comparecencia posterior a la de Pastor que ha sido su partido el que ha logrado "torcer el brazo" de la presidenta del Congreso.