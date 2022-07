Feijóo ofrece la renovación del CGPJ si se retira la reforma del Constitucional

El PP ha ofrecido renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial usando la actual normativa y para ello ha puesto varias condiciones: la retirada antes del jueves de la reforma del Consejo para renovar el Tribunal Constitucional y una futura ley para cambiar el modelo de elección que parta de la propuesta de los jueces.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha enviado este lunes al Gobierno una propuesta de renovación y reforma del poder judicial, anunciada en rueda de prensa por el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, que ha argumentado que tras tres años de bloqueo cambiar simplemente los vocales del CGPJ con un "pacto secreto" dejaría "todavía más cuestionada" la independencia judicial.

Entre sus medidas, el PP plantea que no pueda ser nombrado fiscal general quien ha estado en los cinco años antes en la política y que pueda ser recusado por esa causa; y que la negociación de los vocales del CGPJ se lleva a cabo en el Congreso y el Senado, que es "lo que marca la ley".

El PP también defiende que el nombre del presidente del órgano de gobierno de los jueces sea decidido por los vocales, de forma que "no exista un pacto político previo" por el que los políticos deciden en quién recae ese cargo, según Pons, que ha dicho que el PP "combate" hasta donde puede "las puertas giratorias" entre la política y la Justicia. Además, González Pons ha asegurado que el PP exige que en el plazo de seis meses, el nuevo CGPJ elegido con la ley en vigor, proponga al Congreso un nuevo modelo de elección para el futuro, "pactado entre los jueces y las asociaciones judiciales".

Respuesta inmediata del Gobierno

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este lunes al PP en que cumpla la Constitución sobre el caso del CGPJ y en que antes de empezar a hablar, lo que tiene que hacer el partido de Alberto Núñez Feijoó es cumplir.

Rodríguez ha asegurado que desconocía la propuesta -la noticia se ha conocido de forma simultánea a la celebración de la rueda de prensa del Consejo- pero a la espera de conocerla ha querido trasladar a Núñez Feijoó y a su partido un mensaje muy claro y es que cumpla la Constitución, porque "su cumplimiento no es negociable".

"Así que antes de empezar a hablar lo que hay que hacer es cumplir", ha aseverado Rodríguez. Por otra parte, preguntada por si el Gobierno contempla una posible reforma del Código Penal en lo relativo al delito de sedición, la portavoz ha incidido en que sobre este aspecto ya se ha expresado en otras ocasiones a favor de avanzar en la modernización de esos tipos conforme a los países del entorno.

No obstante, ha admitido que para hacer una modificación de ese calado se exige una mayoría parlamentaria que por el momento no se daría. "Los requisitos para una modificación de una norma tan importante exigen de unas mayorías parlamentarias que conviene para no llevarnos a equivocación que creo que todos concluimos que en estos momentos no se dan", ha argumentado Rodríguez.