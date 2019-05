El PP recurre ante el TC el "escarnio" que permite a Puigdemont ser candidato

Hi ha un molt bon treball jurídic al darrera de cada victòria aconseguida. Tot aquest potencial el posarem al servei de guanyar causes i projectes per al conjunt dels ciutadans des del Parlament Europeu.El nostre equip sap què té entre mans, com combatre i com guanyar! @JuntsXCat https://t.co/HUYnFdFIqK