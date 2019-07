El PSOE culpa a Iglesias de la ruptura: "A negociar se viene con ganas de pactar"

Adriana Lastra, portavoz del PSOE, ha cargado duramente contra Pablo Iglesias y Podemos tras la reunión fallida de este martes entre ambas formaciones para intentar formar Gobierno y sacar adelante la investidura del próximo 23 de julio. "A una negociación se viene con ánimo de pactar", ha comentado la dirigente socialista.

"Ayer, la comisión ejecutiva aprobó un documento de trabajo con propuestas para un Gobierno progresista. Se trata de iniciativas concretas, desde una sensibilidad progresista, para entendernos con otras fuerzas de izquierda", ha subrayado Lastra.

Sin embargo, ha criticado la falta de respuesta de Podemos: "En las dos últimas semanas les hemos propuesto acuerdos y no hemos recibido respuesta. Hemos propuesto también que se propongan nombres de independientes de prestigio en su ámbito y tampoco hemos recibido respuesta".

En este sentido, Lastra considera que "los ciudadanos no entenderían un nuevo bloqueo. No hay una alternativa viable, no la hay", en referencia a unas hipotéticas nuevas elecciones. "No es un ejercicio de buena voluntad por parte del PSOE", ha defendido, porque "en los últimos 12 meses se ha demostrado que la izquierda sabe entenderse, como en el caso del salario mínimo interprofesional".

"No cejamos en nuestro empeño y tenemos la mano tendida", ha apuntado Lastra, pero apunta directamente al líder de Podemos: "Entendemos que Iglesias antepone los nombres al contenido, a lo que son las líneas programáticas de un posible Gobierno".

Lastra ha añadido que "es necesario que una negociación se apoye en tres patas", que ha resumido en: lealtad, sinceridad y confianza. Esa confianza no se basa en poner en boca de tu interlocutor palabras que no ha dicho. ¿Es la mejor forma de empezar una negociación?", ha preguntado retóricamente.

"Nos hemos callado, por responsabilidad y por llegar a buen puerto estas negociaciones", ha defendido Lastra.