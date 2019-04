El PSOE moviliza el voto de la izquierda frente al elevado número de indecisos

La vicesecretaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, ha hecho un llamamiento a valorar de forma cauta los resultados publicados este martes por el Centros de Investigaciones Sociológicas, que otorga entre 123 y 138 escaños a los socialistas, doblando en número al Partido Popular, al que dan entre 66 y 76.

"El panorama está muy abierto, no hay encuesta fiable con ese porcentaje de indecisos. Estamos hablando de un 25,3%, pero que llega al 38% cuando sumamos el no sabe y no contesta", ha asegurado Lastra.

La vicesecrataria ha reiterado que existe un "riesgo real" de que Vox entre en el Congreso mediante un pacto con las derechas y ha asegurado que "el objetivo -de los socialistas- es la máxima movilización. La ultraderecha está a las puertas del congreso", ha sentenciado.

No obstante, Lastra sí ha reconocido que "el PSOE es el partido que más confianza genera entre los españoles" y que, según las encuestas, se encuentra "a mucha distancia del Partido Popular".

La vicesecretaria ha comparado la ventaja actual que le dan los sondeos a su partido, con el fracaso de Susana Díaz en las elecciones andaluzas. "Todas las encuestas, también el CIS, daban que el 2 de diciembre ganaría y gobernaría el PSOE... y eso no se dio por una cuestión de movilización del electorado", de esta forma la vicesecretaria ha reconocido que el 28 de abril "cada voto cuenta".

Casado habla de un CIS "sobrenatural"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, también ha comentado la encuesta publicada este martes por el CIS, que relega a su partido a la segunda posición y le deja con 66-76 escaños frente a los 137 que obtuvo en las pasadas elecciones generales.

"Hoy ha pasado lo de siempre, tenemos CIS... A uno ya le da la risa. Es algo sobrenatural", ha dicho Casado. El político ha hablado de la "cistitis" de Sánchez y ha restado credibilidad a la encuesta.

El presidente popular ha criticado los resultados diciendo que "según Tezanos, los pactos con Otegui y Torra, no le pasan factura" a Sánchez y ha bromeado asegurando que lo próximo será decir "que Pacma adelanta al Partido Popular".