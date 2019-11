El PSOE también se reunirá con el partido de Puigdemont para tratar la investidura

Una delegación del PSOE se reunirá por primera el próximo martes, 3 de diciembre, con representantes de JxCat para abordar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, las diputadas de JxCat Laura Borràs y Míriam Nogueras se reunirán el próximo martes a las 16.00 horas en el Congreso con una delegación del PSOE encabezada por la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Será la primera reunión que mantienen el PSOE y JxCat en el marco de las negociaciones del partido socialista para lograr la investidura de Sánchez. Hasta este momento no se habían planteado el encuentro con los líderes en España del partido del presidente catalán fugado, si bien la necesidad de recabar todos los apoyos posibles a la investidura ha aconsejado ahora hacerlo así.

Fuentes del partido socialista han defendido en todo momento su intención de dialogar para buscar una solución al conflicto catalán, pero siempre dentro de los límites de la Constitución y la Justicia, algo que les alejaba de la formación de Puigdemont, que se encuentra en Bélgica y sobre el que pesa una euroorden por rebelión que ha sido nuevamente enviada tras la sentencia del 'procès'. Desde el partido catalán han defendido en todo momento al expresident como líder de su partido.

ERC sin prisa

Los socialistas ya se reunieron con ERC el pasado jueves para abordar la investidura de Sánchez, un encuentro en el que, para los republicanos, el PSOE se mostró "receptivo", aunque le piden "movimientos explícitos" que demuestren que "van en serio".

El presidente del grupo de ERC en el Parlament y vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, ha asegurado este sábado que su formación no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a un acuerdo con el PSOE y ha señalado que "nadie podrá responsabilizar a ERC" de unas terceras elecciones.

"Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario. No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones", ha dicho en declaraciones a la prensa.