El Puerto de Vigo presenta una denuncia ante la CE por el acuerdo de la estiba

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha anunciado hoy la presentación ante la Comisión Europea de una denuncia relativa "al transcurso de las negociaciones" que mantienen la patronal Anesco y la parte sindical para acordar el nuevo convenio marco del sector de la estiba.



López Veiga ha explicado en rueda de prensa que toma esta decisión por la preocupación que le produce "la deriva que están tomando" las conversaciones entre las partes implicadas y para evitar "que se cometan errores" que originen eventuales futuras sanciones.



Ha hablado de puntos que están sobre la mesa y que resultan "preocupantes", aquellos relacionados con la cualificación de los trabajadores, el control del acceso a la profesión o la subrogación del 100% del personal.



Ha abundado en que "no es razonable" que Anesco pacte cuestiones de "subrogación obligatoria" que se harían extensivas a empresas al margen de la patronal, todo ello cuando el Real Decreto "no dice eso".



El presidente del puerto de Vigo cree que la denuncia instará a las partes a "reflexionar" y a "no extralimitarse de nuevo en un convenio colectivo que puede ser negativo si se firman cosas que no están de acuerdo" con las normas de competencia. Considera que algunos puntos planteados "no pasan el más mínimo tamiz" en este sentido.



López Veiga ha concluido que "se trata de reconducir las cosas" hacia el real decreto y que la denuncia tiene "un objetivo profiláctico" y busca "que no se cometan errores".



Trabajadores y empresas del sector disponen de un plazo de un año, desde la convalidación, el pasado 18 de mayo, del real-decreto ley de reforma de la estiba por el Congreso de los Diputados para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio marco.



Ayer, jueves, se celebró la segunda reunión de la comisión paritaria desde el principio de acuerdo alcanzado a finales de junio pasado entre ambas partes. Enrique López-Veiga también ha informado hoy de los datos de tráfico en el puerto de Vigo relativos al mes de septiembre, una cifra que experimentó una subida del 12,88 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.