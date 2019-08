Sánchez visita al Rey y carga contra Iglesias: "La desconfianza es mutua" 

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez han mantenido la tradicional reunión veraniega en el Palacio de Marivent en Palma tan solo tres días después de que el Monarca haya declarado que es mejor "solucionar la investidura" a tener que recurrir a elecciones. El líder socialista, en su segunda visita a este recinto, no cuenta por ahora con los apoyos necesarios para formar Gobierno.

El despacho entre ambos ha comenzado 50 minutos más tarde del horario previsto, debido al retraso en la llegada del líder del PSOE desde Madrid. La reunión estaba prevista a las 13:00 horas, pero finalmente ha comenzado casi una hora después. "Ha sido un encuentro cordial", ha asegurado Sánchez durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

El presidente en funciones ha alabado la buena marcha de la economía española, afirmando que el crecimiento ha sido ratificado por instituciones como el Banco de España o la Airef. También ha señalado que "el buen ritmo de creación de empleo" no quita que se necesiten poner en marcha nuevas medidas para luchar contra el desempleo.

"Los ciudadanos expresaron claramente lo que querían"

"El pasado 28 de abril los ciudadanos y ciudadanas expresaron claramente lo que querían, un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista", ha señalado en referencia a los asuntos tratados con el monarca después de la investidura fallida. "Hemos hablado con colectivos de muy diversa índole; en todas estas interlocuciones lo que me he encontrado es la petición urgente de la constitución de un Gobierno en nuestro país para resolver muchos problemas, que pueden tener su materialización en los Presupuestos Generales del Estado o la materialización de algunas leyes".

"El objetivo de todas estas reuniones es sencillo: crear las bases de un programa abierto para una propuesta política progresista común que ponga en la mesa al resto de las formaciones parlamentarias", ha señalado el presidente en funciones. "He pedido tanto a Unidas Podemos su apoyo y al PP y Ciudadanos que faciliten su abstención, ya que no hay alternativa posible", ha alertado Sánchez ante los medios.

"Ha sido Unidas Podemos quien ha rechazado el gobierno de coalición: el primer rechazo tiene que ver con la supuesta desconfianza que tiene del PSOE, y en segundo lugar, es evidente que hay dos visiones completamente distintas de esa coalición". "Hay muchas opciones por las cuales podemos entendernos Unidas Podemos y PSOE para materializar un gobierno progresista; no tiro la toalla".

El presidente en funciones a declarado que "la desconfianza entre el PSOE y Unidas Podemos es recíproca", pero que comparte con el Rey la opinión de no querer ir a elecciones.

"Insisto en que sería muy importante hacer consciencia que la primera fuerza política del país es el PSOE y aquellas que están diciendo que no van a apoyar un Gobierno socialista están llamando a que hayan elecciones el 10 de noviembre", apela así a la derecha que en reiteradas ocasiones ha dicho que no apoyarán una posible investidura. Añade que los "intereses partidarios" están bloqueando un gobierno progresista, apela a la abstención y "no tira la toalla".

Antes de volar a Palma, el jefe del Ejecutivo en funciones ha tenido en Madrid un encuentro con colectivos del ámbito de la industria y el turismo en el marco de la ronda de contactos que está llevando a cabo después de su investidura fallida. Al prolongarse esta reunión más de lo previsto, se ha demorado el vuelo de Sánchez en el avión oficial desde la base de Torrejón (Madrid), según recoge Efe.

Felipe VI le ha dado la bienvenida ante la escalinata de la residencia veraniega de la Familia Real y, a renglón seguido, han posado ante los medios gráficos mientras han intercambiado algunas palabras. Antes de saludar al monarca, el líder del PSOE ha estrechado la mano al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, quien le ha esperado al bajar del coche.

Tras el mensaje del monarca

El despacho tiene lugar después del mensaje lanzado por Felipe VI el pasado domingo en el que animó a los partidos a buscar una salida que evite convocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas el 10 de noviembre.

A las 15.45 horas, el jefe del Ejecutivo tiene programado trasladarse a la sede del Gobierno de Baleares para reunirse con su presidenta, la socialista Francina Armengol. Es la segunda ocasión en la que Sánchez acude a Marivent como presidente del Gobierno, después de que el año pasado lo hiciera a los dos meses de llegar al Palacio de la Moncloa tras desbancar a Mariano Rajoy en la moción de censura

El líder socialista está inmerso en una ronda de reuniones para estudiar las opciones que tiene de presentar un plan de Gobierno antes del límite del plazo constitucional de dos meses. Mañana estará con los secretarios generales de CCOO y UGT, además de los previstos encuentros con los presidentes de CEOE y Cepyme, también previstos para el jueves.