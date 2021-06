El rival de Belarra en Podemos critica a la dirección y pide volver a los orígenes

El candidato de 'Podemos Horizontal' a liderar el partido, Esteban Tettamanti, ha defendido abrir un nuevo proceso constituyente para volver a los orígenes de la formación y ha criticado la celebración 'express' de la cuarta Asamblea Ciudadana, que revela a su juicio que la dirección trata como "niños" a las bases. Durante su presentación de su proyecto, Tettamanti ha lamentado que la candidatura que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no haya respondido a su propuesta de bautizar este proceso asambleario con el nombre de Pablo Iglesias.

Y es que para el también edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es necesario el "reconocimiento de lo mucho que ha aportado Pablo", no solo al partido sino a la política. "Nadie se merece un aplauso como Pablo Iglesias... Compañero Pablo, te queremos y te reivindicamos", ha proclamado en una intervención que ha merecido aplausos por parte del auditorio.

Tettamanti ha proclamado que es necesario "empoderar" a las bases y recuperar criterios primigenios de Podemos como el compromiso de que solo se pueda ostentar un cargo, ya sea público como interno, volver a la limitación de retribución equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales y limitar los mandatos a ocho años.

De hecho, ha apuntado que en su encuentros con militantes ha comprobado que se ha perdido "ilusión" y existe un sentimiento de "orfandad", lo que revela que "las cosas no se han hecho bien" y no se ha conseguido una implantación territorial adecuada. Además, ha criticado que a lo largo de la asamblea y en este cierre se haya optado por dar "mítines" en lugar de debatir entre las distintas opciones, lo que achaca a esa voluntad de la dirección en funciones de hacer un proceso "express" que dificultó presentar alternativas y ha impedido debatir documentos de calado. "Los militantes de Podemos no somos niños, somos adultos", ha lanzado para reivindicar que el partido debe tener una militancia "sin tutelajes" ni "gestos parternalistas".

Por tanto, ha lamentado que Belarra no haya accedido a su propuesta de debate y ha cuestionado que pueda compaginar el liderazgo de Podemos con su cargo de ministra de Derechos Sociales, sobre todo por la actual situación política. A su juicio, esta Asamblea Ciudadana al menos debería consensuar entre todas las candidaturas un documento ético y desde 'Podemos Horizontal' ha llamado a recuperar principios originales de Podemos para evitar que dirigentes acumulen tres o cuatro cargos.

También ha subrayado que actualmente no se cumplen los "mínimos" principios de transparencia y que debe llegar el "cambio" para recordar la "ilusión" que despertó la formación morada en sus inicios. Por ello, cree que la candidatura oficial debería dar un paso atrás para que el partido avance dos adelante.