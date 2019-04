El secretario general de Podem pone ahora en cuestión participar el 21D

El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin ha alertado hoy de que sería "una traición al espíritu del 1 de octubre" presentarse a las elecciones catalanas anunciadas ayer por Mariano Rajoy el 21 de diciembre "si no hay una estrategia conjunta que esté a la altura de lo que ha hecho la gente en la calle".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Fachin ha explicado que "en las próximas horas" su partido tendrá que "analizar lo que está pasando" y tomar decisiones, teniendo en cuenta que su programa electoral apostaba por abrir precisamente un "proceso constituyente no subordinado a ningún otro marco".

Según Fachin, "si ahora todos los que hemos dicho que no" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución "tomamos esta convocatoria de Rajoy como una cuestión normal, sería una enorme contradicción".

"Decir un millón de veces 'no' al 155 y después salir corriendo a participar en unas elecciones como si aquí no hubiese pasado nada es una enorme contradicción. Ahora mismo a mí me cuesta muchísimo pensar en el 21 de diciembre como unas elecciones normales mientras los Jordis -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- están en prisión", ha remachado.

El también diputado autonómico ha puntualizado que no da por hecho que no haya que presentarse a las elecciones del 21-D, aunque ha añadido: "Yo no me presentaré a unas elecciones normales, con unos partidos intentando arañar cuatro votos, si no hay una estrategia que esté a la altura de la unidad que demostró la gente en la calle".