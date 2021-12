El silencio de Cospedal deja 'Kitchen' a la espera de los SMS de Villarejo y Rajoy

La comparecencia 'fallida' de la exsecretaria general del PP María Dolores en el Congreso de los Diputados sobre la 'operación Kitchen' deja la comisión parlamentaria sobre estos hechos pendiente de las explicaciones que pueda dar el siguiente y último compareciente, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Los portavoces de las formaciones políticas ya preparan la batería de preguntas que formularán en unos días al exlíder de los 'populares', las cuales previsiblemente se centrarán en los mensajes que supuestamente intercambió con el comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el avance de este operativo parapolicial que se urdió en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La que fuera 'número dos' del partido con sede en la calle Génova de Madrid ha aprovechado este jueves su comparecencia en la Cámara Baja para volver a desacreditar a Bárcenas -sin mencionar su nombre- y recordar todos los procedimientos judiciales que el extesorero ha 'perdido'. Pero sobre la 'Kitchen' ha rechazado hablar. La exsecretaria general del PP ha eludido contestar a las preguntas que le han hecho durante su paso por la comisión de investigación que arrancó hace nueve meses. Era la segunda vez que se enfrentaba a las dudas de los diputados, si bien éstas siguen sin respuesta. La primera vez fue el pasado 2 de junio y se 'libró' de responder tras alegar que no le habían notificado su citación. Tras ello, se acordó aplazar su cita para evitar que se acogiera a su derecho a no declarar, amparándose en su entonces reciente imputación en la pieza separada del caso 'Tándem' dedicada a investigar el espionaje al extesorero 'popular'.

La segunda oportunidad para escuchar a Cospedal ha sido este jueves, ya desimputada, pero se ha escudado en los recursos que aún se encuentran pendientes de revisión por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que han presentado, entre otros, la Fiscalía Anticorrupción, PSOE, Podemos y el propio Bárcenas contra el auto dictado por el juez Manuel García Castellón, a finales de julio, por el que acordó el cierre de la investigación judicial sobre la operación centrada en sustraer la información sensible para el PP que podría conservar el extesorero. En dicha resolución, el magistrado también decidió procesar al comisario jubilado, al chófer del encargado de llevar las cuentas de los 'populares' alrededor de 20 años, y a la entonces cúpula policial liderada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; al mismo tiempo que archivó el procedimiento contra la también exministra y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Cierre "artificial"

Se da la circunstancia de que uno de los principales argumentos de los recursos, en especial el de los fiscales, es que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 puso fin a la investigación de manera "artificial", sin profundizar en quién se encontraba detrás de los números de teléfonos que Villarejo aportó a la causa casi tres años después de abrir esta pieza separada, asegurando que eran de Rajoy. En este sentido, los representantes del Ministerio Público piden continuar investigando y que las pesquisas se dirijan ahora hacia la excúpula del PP, pues afirman que el hecho de que el operativo parapolicial se planificara, se sufragara con fondos reservados, y llevara a cabo desde el Ministerio del Interior "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del Partido Popular no constituyan el objeto del procedimiento". Todo ello después de que el juez García Castellón hiciera varias comprobaciones sobre ese teléfono e indicara que el hecho de que su titular haya sido "un partido político nacional no aporta nada relevante". Es más, restó verosimilitud del comisario jubilado y afirmó que podría haber obtenido dicho número a través de "fuentes abiertas".

Con este contexto de fondo, el expresidente del Gobierno tiene su cita en la Cámara Baja el próximo 13 de diciembre, y a diferencia de otros comparecientes de la comisión que han estado investigados en el procedimiento judicial, como ha sido el caso de Cospedal o de su exjefe de Gabinete, no se aprecian motivos legales que le aconsejen guardar silencio, ya que no ha estado en ningún momento imputado en la séptima pieza del caso 'Tándem'. De hecho, el magistrado instructor de la Audiencia Nacional aseguró en su auto, ahora en manos de la Sala de lo Penal, que no hay indicios de que una "trama política" ajena al Ministerio del Interior fuera la responsable de poner en marcha la 'operación Kitchen'.

Esta versión es totalmente opuesta a la que Bárcenas sostiene en sus recursos y a la que manifestó en la comisión de investigación a punto de terminar. Cierto es que el extesorero, que inauguró la investigación parlamentaria el pasado 17 de marzo, intentó también no declarar, pero finalmente apuntó directamente contra el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2011 y 2018 y "especuló" que la orden de 'robarle' la información que guardaba en sus dependencias privadas para evitar que ésta llegara a la Audiencia Nacional, que en ese momento investigaba la caja 'b' del PP, partió del propio Rajoy.

'El Barbas', 'El Asturiano' o la 'operación Cataluña'

Posteriormente, el pasado 27 de mayo fue el turno de Villarejo en el Congreso, quien reveló tales detalles de la operación que obligó al juez Audiencia Nacional a llamarle a declarar para que le contara lo mismo que había relatado en la cámara parlamentaria. El agente encubierto, quien en sus agendas aludió en varias ocasiones al presidente del Gobierno como 'El Barbas' o 'El Asturiano', explicó en la Cámara Baja, ante el magistrado instructor y por escrito, que el contacto con Rajoy no comenzó con la 'operación Kitchen', sino que fue previo, durante la denominada 'operación Cataluña' sobre la que, según indicó, el expresidente del Gobierno le "felicitó" de forma "discreta y privadamente a través del teléfono” de Cospedal. Así, tras el éxito de las actuaciones para tratar de frenar al independentismo, indicó que el Gobierno le 'fichó' para participar en el operativo sobre Bárcenas y que, tras la insistencia de Rajoy de querer "estar informado puntualmente, casi a diario" de los avances de este nuevo operativo, le proporcionaron "dos teléfonos de contacto".

Así las cosas, después de estas afirmaciones y de que la propia Fiscalía Anticorrupción haya solicitado no dejar en el Ministerio del Interior la presunta responsabilidad de dar la instrucción de montar un operativo policial contra Bárcenas, la comisión del Congreso de los Diputados 'echará el cierre' tratando de aclarar cuánto sabía Rajoy sobre el espionaje al extesorero y cuál era su relación con Villarejo.