El sindicato de Mossos d'Esquadra pide igualdad salarial en las policías

El Sindicat de Mossos d'Esquadra se ha posicionado hoy a favor de que todos los cuerpos policiales de España tengan el mismo sueldo y de que haya "una equiparación real" entre ellos, según han hecho público a través de un comunicado.



Después de que el pasado día 6 de octubre miles de policías y guardias civiles de toda España reivindicaran en Madrid la equiparación salarial de los agentes de ambos cuerpos con las policías autonómicas, hoy este sindicato ha aseverado que "para nosotros, el trabajo de cualquier policía tiene las mismas obligaciones, riesgos, responsabilidades y turnos rotatorios con nocturnidad".



Es por ello por lo que reclaman que "los complementos salariales sean iguales para todos: de destino, juicios, especialidad, horas extras y un largo etcétera. En este punto, el cuerpo de Mossos sale perdiendo. Por tanto, que haya equiparación", apuntan.



Asimismo, demandan que un policía no tenga que trabajar hasta los 65 años y que se le ofrezcan opciones como "el pase a segunda actividad o jubilación anticipada, llamémoslo como queramos". Este sindicato de los Mossos entiende que "es de justicia que un policía, sea del cuerpo que sea, tenga esta opción. Mossos d'Esquadra, junto a otro cuerpo autonómico, son los únicos que no lo tienen. Que haya equiparación", insisten.



Por otra parte, indican que "la lista de agravios entre cuerpos es mucho más larga y no es justa para ninguno" y agregan que "ante un mismo trabajo, un mismo riesgo y una misma responsabilidad, debe existir un mismo sueldo total y unos mismos derechos para todos".



En el texto, se quejan de que en este momento "se cuestiona y ataca al cuerpo de los Mossos d'Esquadra" y se ofrecen a las diferentes administraciones públicas y a otros sindicatos policiales de otros cuerpos "para trabajar por los derechos y sueldo de todos los policías".



Además, desmienten, como se ha publicado en las últimas semanas, que sus nóminas sean de 2.200, 2.400 o 2.600 euros mensuales y afirman que "la nómina habitual para un agente de seguridad ciudadana, para la inmensa mayoría, es de aproximadamente 1.800 euros". "El que no diga esto, miente e intoxica", apostillan.



Tampoco dejan pasar que: "Somos el único cuerpo policial al que actualmente se nos deben casi 3 pagas" y concluyen que los Mossos no son "el cuerpo mejor pagado, ni de lejos. Otro cuerpo y muchas policías locales tienen mayor nómina y derecho que nosotros"