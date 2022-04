El 'síndrome' del escaño vacío: ¿puede beneficiar a Feijóo no pisar el Congreso?

Sánchez ya ha selañado una fecha para las siguientes elecciones: diciembre de 2023. Pondrá fin a -posiblemente- la legislatura más compleja de la democracia, donde el Congreso ha tenido que lidiar con una pandemia, la erupción de un volcán y una guerra en Europa. Un escenario que no ha pasado desapercibido dentro del hemiciclo, que lo ha vivido con la misma intensidad: nueve ministros cesados, la dimisión del vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, una revuelta dentro del principal partido de la oposición -que acabó con la salida de su presidente y su secretario general- y varios 'tamayazos' en diversas fuerzas del arco parlamentario. Lo que ha convertido al Congreso en estos últimos años en un lugar donde hasta la supervivencia política está en duda.

Esta realidad invita a cuestionar la idea preconcebida de que no estar representado en el Congreso puede ser perjudicial para alguien que quiere aspirar a gobernar el país. Una convicción que tiene su fundamento: ningún presidente en la historia de la democracia ha gobernado jamás sin antes haber sido diputado en las Cámara Baja. Sin embargo, esta afirmación podría tener los meses contados si el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, materializa lo que hoy la mayoría de las encuestas estiman. Así, el político gallego en apenas un puñado de semanas ha reactivado a un partido que caminaba sin rumbo y, todo ello, sin pisar el Congreso, al no tener la condición de diputado. La Información se ha puesto en contacto con las principales consultoras de investigación sociológica del país y con diversos analistas políticos para conocer si la ausencia de Feijóo en la Cámara Baja le beneficia.

Ignacio Martín Granados, vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) afirma que "la comparación se puede hacer con el propio Pedro Sánchez, que llegó a la presidencia sin tener el acta de diputado (tras renunciar a ella después de ser expulsado como secretario general). Feijóo cuenta con la ventaja de que puede usar el Senado para confrontar con el presidente (por tener la designación autonómica del Parlamento de Galicia). Además, debatir en la Cámara Alta puede hasta venirle bien para rebajar la crispación política entre los dos". Granados concluye sosteniendo que la oposición no solo se hace en el Congreso, sino que hoy se puede hacer en "muchos otros escenarios y arenas políticas".

"Feijóo es un líder que posee un grado de conocimiento muy alto y al que le sobra institucionalidad"

Una opinión que comparte la consultora de investigación social Gad3. "Feijóo es un líder que posee un grado de conocimiento muy alto y al que le sobra institucionalidad. Por lo tanto, lo más probable es que esta ausencia en el Congreso termine beneficiando al líder del PP. Le aleja de la polarización que se ha instalado en el Congreso y le permite no tener que confrontar con Abascal. En todo caso, debe impulsar su agenda mediática desde Génova y realizar una oposición de actividad intensa para contrarrestar la ausencia de foros institucionales relevantes", aseguran desde el equipo que dirige Narciso Michavila.

El profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez Virgili, considera que "en teoría, la máxima es que el líder de la oposición tiene que estar en el Congreso, que es el que ejerce el centro de la vida política de un sistema parlamentario. Pero también hay que hacer de la necesidad virtud. Hoy en día con la presencia mediática y la capacidad de los partidos de hacer llegar sus mensajes no es tan imprescindible el Congreso. Además, no está sometido a ese desgaste semanal de tener que confrontar contra Pedro Sánchez cuando en el Congreso la dinámica siempre favorece al presidente (tiene siempre la última palabra, más tiempo...). Por lo que Feijóo puede controlar mejor sus tiempos de aparición y tener una propia agenda que no esté sometida a la que te marca el Congreso".

El 'síndrome' del escaño vacío: ¿Puede beneficiar a Feijóo no pisar el Congreso? Europa Press

No obstante, José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, discrepa de estos argumentos y relata las debilidades que tendrá Feijóo por no ocupar un asiento en el Congreso. "Su papel es de confrontación contra el Gobierno y el desgaste en el Congreso lo sufre más el presidente. Veo como una desventaja que no se enfrente a Vox en la Cámara porque no va a estar acostumbrado y pronto tendrá que mojarse. Aunque ahora las encuestas le den buenos resultados, estas son reactivas; y queda mucho tiempo para las elecciones. Ahora mismo estamos viviendo el momento dulce, pero el camino político es muy largo. Y para mí, no estar en el Congreso durante todo ese tiempo es algo que indudablemente no es positivo".

Por último, otros politólogos muestran cierto escepticismo acerca del efecto que tendrá esta ausencia en el Congreso. "No podemos saberlo con certeza. Si estuviera en el Congreso semanalmente y lo hiciera bien le podría beneficiar. Lógicamente también se podría quemar pero si no es capaz de hacer de jefe de la oposición -que creo que sí - lo lógico sería averiguarlo cuanto antes", asegura el analista José Ignacio Torreblanca.

Una percepción que también comparte el consultor político de Ideograma, Xavier Peytibi. "El hecho de no estar en el Congreso tiene algo de bueno y algo de malo. Por un lado, queda al margen no solo de la bronca y la trifulca constante sino que, al no estar ahí puede aparecer en otros medios de una manera más sosegada, o con una crítica que tendrá más impacto mediático que a través de una intervención parlamentaria. Por supuesto que tener presencia como diputado le permitiría interactuar con Pedro Sánchez para que el público pueda medirlo y compararlo respecto al Presidente".