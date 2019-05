El TC avala que Puigdemont, Ponsatí y Comín sean candidatos en las europeas

El Tribunal Constitucional ha avalado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí, fugados en Bélgica, se presenten a las elecciones europeas, al no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Ciudadanos contra sus candidaturas.

En una resolución dictada este jueves, la Sala Primera del Constitucional rechaza por unanimidad admitir los recursos de ese partido contra las decisiones judiciales que permitieron a esos dirigentes secesionistas concurrir a las elecciones del 26 de mayo pese a haber salido de España para evitar ser juzgados por el procés.

Mira también La campaña telemática de Puigdemont: discursos y actos por Skype y FaceTime

El tribunal de garantías aún no se ha pronunciado sobre un segundo recurso presentado por el PP, que alegaba que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que dieron luz verde a las candidaturas de Puigdemont y sus exconsejeros habían revocado de modo arbitrario una resolución "impecable" de la Junta Electoral Central excluyendo a los exdirigentes catalanes "por la inexactitud del censo electoral". Según el PP, el derecho vulnerado sería el del sufragio pasivo por desigualdad entre candidaturas.

Las sentencias de los juzgados de Madrid establecieron que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que Puigdemont y sus exconsejeros no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho. Ordenaron por ello al organismo electoral que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

El Tribunal Supremo ya había determinado que la situación de rebeldía de Puigdemont y sus exconsejeros no es causa de inelegibilidad en una resolución en la que, no obstante, rechazó su competencia y encomendó a los juzgados ordinarios su resolución.