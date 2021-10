El TC limitará las reclamaciones de plusvalía para evitar discriminaciones

El Tribunal Constitucional declaró el pasado martes nulo el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como el impuesto de plusvalía municipal, al considerar que el método del cálculo es inconstitucional, si bien el borrador de la sentencia señala que solo podrán reclamar los contribuyentes que tuvieran un recurso abierto antes de conocerse este fallo con el fin de evitar discriminaciones, según han indicado fuentes jurídicas a La Información.

El Pleno del órgano de garantías declaró inconstitucionales los artículos que sirven para calcular dicho impuesto, según el cuál siempre se incrementa el valor del terreno urbano, lo que ha trastocado el funcionamiento del tributo que contribuía a las cuentas de los 8.000 ayuntamientos que hay en España. En un comunicado, el Tribunal adelantaba el fallo -que cuenta con dos votos particulares- y señalaba que se declara la "intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia".

Aunque fuentes del máximo intérprete de la Constitución señalan que el borrador de la sentencia aún no es definitivo, y que su texto íntegro se conocerá en los próximos días, el texto, al que ha tenido acceso La Información, indica que “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha.

Tras conocerse el fallo, distintos expertos apuntaron que la parte dispositiva adelantada reflejaba un escenario tendente a una avalancha de reclamaciones por parte de miles de contribuyentes en busca de recuperar el impuesto pagado a través de la autoliquidación, que no adquiere firmeza hasta que no han transcurrido cuatro años. Cuestión diferente son los tributos pagados por la vía de la liquidación, donde los consistorios son los encargados de cobrarlo directamente, pues se convierten en firmes en tan solo un mes.

"No son las noticias esperadas"

"Si este borrador terminara siendo la sentencia definitiva, las noticias no son las esperadas, pues sorprendentemente, el Tribunal Constitucional priva del derecho a reclamar a todos los contribuyentes que no tuvieran ya iniciada una reclamación de este tributo, aunque aún se encontraran en plazo para ello”, afirma Carlos Sierra, abogado experto en derecho fiscal de reclamador.es

Es la tercera sentencia que dicta el Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía. En 2017 declaró inconstitucional someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor y en 2019 hizo lo mismo "en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial". La última, dada a conocer esta semana, cuenta con el voto particular concurrente del presidente del TC, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.

El borrador de la sentencia que se notificará en los próximos días advierte además que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos relativos al cálculo del impuesto de plusvalía municipal "supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su

exigibilidad". Por tanto, señala que "debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 Constitución Española puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulado".

Se da la circunstancia de el Ministerio de Hacienda estaba ya trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una reforma legislativa para adaptar el impuesto a las sentencias judiciales conocidas desde hace cuatro años, que ya cuestionaban aspectos clave del tributo, y resolver el problema de litigiosidad que podría ponerse de manifiesto una vez se aplicaran esos cambios.