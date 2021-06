La visita del juez a Bárcenas en Soto del Real desató la imputación de Cospedal

El testimonio del extesorero del PP Luis Bárcenas desde el centro penitenciario de Soto del Real, en el que se encuentra cumpliendo 29 años de prisión por el caso 'Gürtel', ha sido una de las claves para imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la conocida como 'operación Kitchen'. Un operativo parapolicial creado en 2013 para arrebatar al que llevaba las cuentas de los 'populares' la información comprometedora para el partido que éste podía conservar tras su despido. El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso 'Tándem', Manuel García Castellón, recalca en el auto en el que cita a declarar como investigada a la exministra de Defensa y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, varios pasajes de la declaración que Bárcenas prestó como perjudicado en diciembre de 2020.

Dos meses antes de esta comparecencia, en el marco de la apertura de una nueva pieza separada (la 28) por la presunta trama de mercadeo de información liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo desde la prisión de Estremera, una comisión judicial registró la vivienda familiar del espía en la finca El Montecillo, de Boadilla del Monte (Madrid), y encontró "trece agendas personales con gran cantidad de anotaciones manuscritas fechadas entre el 26 de marzo de 2017 y el 5 de mayo de 2016". Sus apuntes han sido objeto de análisis por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, cuyo informe, entregado el pasado 8 de abril, al juez instructor ha servido de base para citar a declarar como investigada a Cospedal el próximo 29 de junio.

No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no sólo ha tenido en cuenta los apuntes de Villarejo en los que haría alusión a la ex 'número dos' del PP liderado entonces por Mariano Rajoy, sino también las declaraciones de otros investigados y testigos de la causa, como la del principal perjudicado en la pieza 7 del caso 'Tándem', en la que se investiga el operativo parapolicial sufragado con fondos reservados para espiar al entorno familiar de Bárcenas.

Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que en dicha declaración, que tuvo lugar en diciembre de 2020, los fiscales mostraron a Bárcenas documentación incautada en los últimos registros que ha podido resultar relevante para la investigación y para la reciente decisión del magistrado. Aunque no han podido precisar su contenido, ya que aún se encuentran bajo secreto de sumario, detallan que el interrogatorio que comenzó el 21 de diciembre, y se practicó por videoconferencia desde Soto del Real, continuó tres días después en el propio centro penitenciario, hasta donde juez y fiscales se desplazaron para exhibirles personalmente los documentos.

Aunque las partes personadas en la línea de investigación centrada en la 'operación Kitchen' tienen acceso completo al sumario desde septiembre de 2020, recae sobre ella el secreto que aún se mantiene sobre una 'subpieza' abierta tras requisar varios dispositivos a uno de los protagonistas del operativo, el investigado Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas a quien se le pagó 2.000 euros mensuales con fondos reservados por su labor de confidente.

"Ayuda" a Bárcenas

Aún así, el juez avanza en su auto las anotaciones de la agenda de Villarejo por las que quiere interrogar a Cospedal, así como las respuestas que dio el extesorero 'popular' al ser preguntado por algunos de estos apuntes. En esa comparecencia, desarrollada también bajo el secreto de las actuaciones, fue, entre otras cosas, preguntado por tres anotaciones concretas realizadas por Villarejo en abril de 2012, año en el que ya estaba siendo investigado por la Gürtel. De la primera, se desprende que se había pedido "ayuda" al ex jefe de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) José Luis Olivera "para salvar al tesorero"; una segunda estaría relacionada con un "aviso ayuda a Barc.", que se escribe junto a las siglas de 'ILH', que corresponden a Ignacio López del Hierro; y por último, que "MD (María Dolores de Cospedal) agradeció aviso de Barc.".

"Tenía la preocupación, la preocupación con que yo no era Luis el cabrón y que la Policía hiciese un informe digamos alternativo a la tesis del inspector este Morocho", aclaró Bárcenas, según recoge el juez en su auto. Una sospecha que el jefe de grupo de la UDEF que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, sostuvo hasta el final y que la Audiencia Nacional descartó. El exgerente del PP añadió que una persona que tenía como interlocutor le trasladó que Olivera le habría dicho que se "olvidara" del asunto porque tenían "claro" que no era la persona que se escondía bajo ese pseudónimo que apareció apuntado en la contabilidad paralela de la trama Gürtel.

Así, debido a que otra secuencia recogida por Villarejo en su agenda "coincide en gran medida con las manifestaciones" de Bárcenas, el magistrado de la Audiencia Nacional ve "necesario" tomar declaración a Cospedal y su marido "sobre su posible intervención en toda la serie de movimientos que aparentemente estarían encaminados a prestar ayuda" al extesorero del PP.

"Plan contra LB"

Sin embargo, esta supuesta cooperación dejaría de existir un año después, en julio de 2013, una vez salieron a la luz los conocidos 'papeles de Bárcenas', que reflejan las entradas y salidas de la presunta contabilidad paralela del PP, y de que el que fuera su tesorero se mostrara dispuesto a colaborar con la Audiencia Nacional. A partir de entonces, se estableció un "plan contra LB.", según reflejó Villarejo, y comenzó a producirse "una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación" de Cospedal y López del Hierro "en la captación" del chófer de Bárcenas.

Cabe destacar que, según el auto de imputación, no toda la declaración de Bárcenas fue en contra de la exsecretaria general del PP. El extesorero, que en el juicio por la presunta caja 'b' señaló, entre otros ex altos cargos del partido, a Cospedal y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como perceptores de 'sobresueldos', indicó ante el juez García Castellón que desconocía si existía algún vínculo entre el 'proyecto SMP' encomendado al Grupo Cenyt, entramado empresarial de Villarejo, relacionado con la "estrategia jurídica" para "evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG (Sumario Gürtel).

Para el juez, es "significativa" la versión del extesorero para afirmar que no se ha podido "vincular este proyecto" a la exministra ni a su marido. Los fiscales Anticorrupción mencionaron este 'encargo' en su informe de septiembre de 2020 en el que solicitaron la imputación de Cospedal, así como la del ex titular del Ministerio del Interior Jorge Fernández Díaz, quien sí fue llamado a declarar como investigado entonces.