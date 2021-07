El Tribunal de Cuentas exige pagar los 5,4 millones del Diplocat en 48 horas

El Tribunal de Cuentas ha rechazado dar más días a los ex altos cargos de la Generalitat para abonar la fianza provisional de 5,4 millones de euros que presuntamente fueron desviados para sufragar la promoción del proceso independentista de Cataluña en el extranjero. El órgano fiscalizador no acepta la petición de algunos de los implicados y se reafirma en que el plazo para ingresar dicha caución, cuyo objetivo es hacer frente a una posible condena por estos hechos, concluye este miércoles y si no procederá al embargo de bienes.