El último calvario del padre de Marta del Castillo: "La Fiscalía no ha hecho nada"

"Tengo una herida abierta que no puedo cerrar". La declaración es de Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana que fue asesinada hace ahora diez años y que se ve en la situación de "sortear una nueva piedra en el camino judicial" en busca del cuerpo de su hija. Así lo revela a La Información nada más saber que un juez impide a la familia ser acusación particular en el proceso contra Francisco Javier García, 'El Cuco', y su madre, Rosalía G.M., por falso testimonio durante el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de Marta. "Vamos a recurrir", asegura a este diario bajo la máxima de que el caso de su hija no caiga nunca en el olvido. "Si el cuerpo mi hija hubiera aparecido, ya no estaría en los medios", reflexiona.

Antonio y Eva Casanueva, padres de Marta, se enfrentan ahora a un nuevo calvario en su día a día sin ella. "Siento envidia sana", decía Antonio en el funeral de otra joven que tuvo en un suspiro a España por su desaparición: Diana Quer. "Sus padres pueden enterrarla", apostillaba. Marta tenía 17 años cuando, tras salir con sus amigos el sábado 24 de enero de 2009, no volvió a casa. Hubo cinco detenidos y juzgados, dos fueron condenados y sólo uno sigue en prisión, Miguel Carcaño. En ese juicio "el juez ya dijo que tanto el Cuco como su madre mentían", pero "la Fiscalía nunca ha hecho nada", denuncia Antonio. En la misma línea la madre también apunta a la Fiscalía "porque tenía que haber actuado de oficio cuando salió el tema de las grabaciones del infiltrado" y "no quisieron hacerlo".

Ha tenido que ser la abogada de la familia, la letrada Inmaculada Torres, quien ha preparado el caso para que finalmente se ordenara el procedimiento abreviado contra uno de los más señalados en la desaparición y posterior muerte de Marta del Castillo y ahora los padres ven como les echan de ser acusación particular. Por ahora lo que podrán hacer es ser acusación popular en la nueva causa abierta contra el Cuco y su madre. Para ello deberán poner una querella y pagar 300 euros. "Seguiremos las reglas de juego nos gusten o no... nunca nos benefician. Parece que la justicia no está del lado de las personas buenas".

Del primer juicio Antonio del Castillo sigue diciendo que "no fue ni justo ni parcial". No entiende por qué es el único en el que a los acusados no se les veía la cara, "hemos visto la cara de Isabel Pantoja, de Iñaki Urdangarin... pero de ellos no". Y continúa: "¿Quién les protege?". El padre recuerda que el mismo Carcaño, asesino confeso de Marta, ya ha apuntado desde prisión que "fue su hermano. Tuvieron una discusión por dinero y mi hija se metió en medio y el hermano llevaba un arma y fue quien la golpeó... pero todo esto hay que demostrarlo".

Lo que tienen claro es que la trágica historia ya tiene un final y "es que hay unos padres que no viven sino que ven la vida pasar". La familia se agarra a que podría haber un poco más de sosiego si pudiéramos encontrarla. La madre de Marta revelaba en un documental de televisión que desde el momento en el que su hija no respondía a sus llamadas sabía que no la volvería a ver con vida. De esto han pasado ya diez años y es por eso que "en el nuevo juicio estaremos de una manera u otra".