Iglesias y Errejón velan armas a 48 horas del 10-N: "Podemos está intoxicando"

La izquierda tendrá un actor más en las elecciones generales del 10 de noviembre. Con irrupción de Más País, al que las últimas encuestas no dan motivos para el optimismo, Íñigo Errejón buscaba recoger el voto de los desencantados con PSOE y Unidas Podemos y recuperar para las urnas a los abstencionistas. Pero esto también entraña el riesgo de que el nuevo partido no consiga todo el apoyo necesario para lograr escaños en las 18 provincias a las que concurre, perjudicando así a la izquierda para que esos escaños pasen a partidos como Vox. Al menos ese es el análisis que hacen en Podemos, y que está motivando una serie de ataques desde su entorno o a través de redes sociales contra Más País. Según fuentes del partido morado, "esto lo vimos con Sánchez Mato, y anda que no se quejaron". Algo que por supuesto no comparten en el partido de Errejón, que denuncia una campaña de intoxicaciones por parte de la formación a la que todos sus miembros pertenecían hasta hace unos meses.

Las fuentes de Más País consultadas por La Información señalan que se están produciendo acusaciones sin fundamento contra su candidatura, además de situaciones de juego sucio, como acusarles de ser claves para que Vox crezca a costa de la izquierda. En concreto, les acusan de hacer lo mismo que les achacaron a ellos en la campaña de las municipales del 26-M: ningunear su opción y señalar que apoyarles es "tirar el voto". A eso hay que sumar las acusaciones de "traidor" contra el propio Errejón por optar por Carmena sin consultar a Podemos a tres meses de las autonómicas. Aunque otras fuentes de la formación que debuta en las generales este 10-N señalan que se esperaban que los ataques "fueran mucho peores", y destacan que la mayoría de ellos se han producido en redes sociales. Especialmente, desde perfiles anónimos.

Desde Podemos, las fuentes consultadas niegan que exista una estrategia al respecto para intentar desgastar a Más País. Sí recuerdan las críticas que recibieron por el respaldo de algunos de sus líderes a Madrid en Pie, pero rechazan que hayan ideado una campaña contra Errejón y los suyos. De hecho, consideran que no va a ser "relevante" electoralmente, razón por la que aseguran ni siquiera se han elaborado argumentarios internos para dar directrices sobre cómo referirse a su rival por la izquierda.

Sí admiten que "desde el entorno" y "algunos satélites" se están lanzando reproches e instan a no depositar la papeleta de MP. Pero rechazan que estén dedicando esfuerzos "a una fuerza que seguramente acabe en el grupo mixto". La única crítica pública hecha desde la formación ha sido la de instarles a retirar candidaturas para no dividir el voto, como hizo el candidato de En Comú Podem Jaume Asens.

Las quejas públicamente ya han comenzado en varios sectores del entorno de Errejón. Algunos de sus asesores han lamentado públicamente en redes "que quienes apoyaron a Madrid tiro en el Pie" ahora les insten a ellos a retirar candidaturas. Otros miembros del partido han señalado que solo falta de que les acusen de "haber provocado la repetición de las elecciones". Pero el líder del partido ha preferido mantenerse al margen de toda esta polémica, como ha hecho Iglesias, que incluso ha avalado que Errejón se presente al 10-N. Aunque aún quedan 48 horas para las elecciones.

Mira también Iglesias pide el voto del PNV y EH Bildu para evitar una "recentralización"

El origen de la polémica

La referencia a este nombre en particular se corresponde con la polémica sobre el Ayuntamiento de Madrid en los días previos a las elecciones municipales del 26 de mayo. El protagonista indirecto de esta polémica es Carlos Sánchez Mato, concejal y exdelegado de Hacienda del Consistorio que formó parte de la oposición interna a Manuela Carmena. Ésta terminó por destituirle a finales de 2017, por la negativa de este a sumarse a los planes económicos de la entonces alcaldesa. La respuesta electoral llegó con el 26-M, cuando Mato anunció que se presentaría con Madrid en Pie. Desde Más Madrid se pidió abiertamente que "no se tirara el voto" con el apoyo a esta formación, que a pesar de estar liderada por un miembro de IU como Mato no contó con el respaldo inicial de Unidas Podemos.

Todo cambió en la última semana de campaña. Pablo Iglesias y varios candidatos de Podemos empezaron a mostrar más simpatía por la opción de Mato, a pesar de que habían decidido no presentar una candidatura con sus siglas para competir con Carmena por no perjudicarla. Todo lo contrario que hicieron con Errejón en la Comunidad de Madrid, con la frase lapidaria de "Íñigo no es Manuela". El hecho definitivo fue la difusión en plena jornada de reflexión que le dieron el propio Iglesias y otros miembros del partido a un artículo publicado en 'El Salto' sobre Luis Cueto, el coordinador general de la alcaldía con Carmena. En el texto, se señalaba que Cueto era una persona sin ideología que iba a favorecer a las empresas frente a los servicios públicos. Un movimiento que provocó un enorme enfado y las acusaciones de "irresponsable" a Iglesias desde Más Madrid.