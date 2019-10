Los microcréditos de Más País siguen sin carburar y obligan a una campaña austera

La financiación es una cuestión troncal en las aspiraciones de Más País. En la formación que lidera Íñigo Errejón tienen como principal objetivo conseguir el grupo parlamentario, ya que les aseguraría una viabilidad económica a nivel nacional como la que lograron en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Pero para llegar a ese punto necesitan una campaña ambiciosa combinada con intervenciones en medios de comunicación del propio Errejón y de la nueva portavoz estatal, Rita Maestre. Pero la primera parte del plan no está carburando por el poco éxito que está teniendo su campaña de microcréditos. La recaudación desde el 7 de octubre es de algo más de 106.000 euros, cuando su objetivo es de 300.000€. Unas cifras irrisorias cuando apenas quedan tres semanas para las elecciones generales del 10 de noviembre.

En Más País aún no han saltado las alarmas, pero fuentes del partido consultadas por La Información sí admiten que existe cierta preocupación por el poco apoyo que están recibiendo por esta vía. Hay que recordar que la formación también acepta donaciones privadas a través de su página web, de las que no existen datos disponibles, y que ha renunciado a recibir créditos de la banca. Pero la base de la financiación no es otra que los microcréditos, los cuales se devuelven a los donantes una vez que se recibe la subvención electoral correspondiente. Y por el momento, la única que está cerca de lograr el objetivo es la candidatura de Murcia, que suma más de 14.000€ cuando pretendía alcanzar los 20.000€.

En la comparación con Podemos, que se financia exactamente igual, tampoco sale bien parado el partido. Los de Pablo Iglesias han superado ya su objetivo inicial de 1.250.000€, al situarse en los 1.390.200€. En los tres primeros días de su campaña de recaudación, Más País consiguió unos 63.000€. En el mismo plazo, la formación morada superó los 678.000€, casi alcanzando la mitad de la meta que se pusieron hasta los comicios del 10-N. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que a esto hay que sumar la renovación de las aportaciones que ya recibieron para las elecciones del 28 de abril. Por lo que la aspiración que tienen es superar los 2,5 millones para financiar la campaña, aunque no especifican cómo se repartirá ese dinero.

El handicap de no presentarse en todo el país

Los motivos de esta poca movilización en el aspecto económico del electorado potencial de Más País no están claros. Desde la marca de Errejón aseguran estar "expectantes" ante la situación actual, y tienen la esperanza de que se reconduzca. Una de las razones que manejan es que muchos de los donantes de la campaña de las autonómicas y municipales no han repetido al no haber recibido la devolución que les corresponde. Por los plazos manejados, el dinero público derivado de un proceso electoral suele ingresarse a los partidos a los seis meses de las urnas. Y apenas han pasado cinco. "Mucha gente quiere donar, y nos lo dicen, pero nos transmiten este problema", dice una fuente interna.

El debut a nivel nacional y la decisión de solo concurrir en las circunscripciones con seis o más diputados también limitan irremediablemente que puedan recibir apoyo en lugares en los que apenas se presentan. Es lo que les puede ocurrir en Castilla-La Mancha o la mitad de las provincias andaluzas. Pero haber priorizado unas regiones a otras no está garantizando ese apoyo. De hecho, en Galicia solo se han recaudado hasta el momento 700€ de los 25.000€ fijados; en Catalunya, apenas 400€ de 40.000€; y en Baleares no hay ni un euro en la hucha por el momento, cuando se fijaron lograr 16.000€. Andalucía y Asturias son las que más respaldo han recibido después de Murcia, con 5.600€ de 40.000€ y 2.550€ de 15.000€ respectivamente.

Ante esta situación, Más País ha tenido que ajustar sus expectativas de campaña. Por el momento, a los candidatos o a los grupos sectoriales no se les ha trasladado que requieran más ayuda a través de los canales que manejen, como ha podido saber este medio. El otro movimiento que podrían realizar es el de destinar parte de las donaciones que realizan los cargos públicos de sus sueldos al partido, en cumplimiento de la carta financiera, que obliga a limitar el salario a tres SMI mensuales. Lo que ayudaría a que se acercaran más al objetivo. Aunque a costa de la idea inicial de recibir ayuda de los votantes.