Podemos maniobra para que la ministra Montero mantenga peso en el Gobierno 

La relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no pasa por su mejor momento. Desde la investidura fallida de julio, el presidente en funciones rechazó cualquier tipo de acuerdo que implicase un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Un distanciamiento al que no se ha resignado el partido morado, que sigue insistiendo en ese acuerdo progresista. Por eso Iglesias y su dirección buscan aliados dentro del Gobierno en funciones y del PSOE que les ayuden a convencer a Moncloa de que vuelva por sus fueros. Como ha podido saber La Información, la elegida para esta labor es la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. A la que Podemos ya está lanzando guiños para que les respalde en su cometido, además de buscar que mantenga su importancia en un futuro Ejecutivo. Lo que les serviría para que ejerciera de contrapeso a Nadia Calviño, que es un perfil que no gusta nada en la sede de la calle Princesa de Madrid.

Las fuentes de Podemos consultadas por este diario señalan que tanto Iglesias y otros miembros de la cúpula van a buscar que la ministra andaluza sea su mediadora con Sánchez y el entorno del presidente. En la formación morada consideran a Montero "la izquierda del PSOE", y solo se tienen buenas palabras por cómo negoció con ellos asuntos de calado como el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Un concepto que no ha cambiado a pesar de que la titular de Hacienda en funciones rechazase hace unas semanas subir el IRPF a la rentas más altas "por ser una medida de Podemos", como dijo ella misma.

De hecho, se la sigue considerando como "la mejor en las reuniones" y reconocen que "siempre quiso que entráramos en el Gobierno", señalan las mismas fuentes. Todo lo contrario de lo que ocurrió con Calviño, a la que acusan de haber torpedeado sus propuestas más importantes y que está considerada un escollo para recuperar el entendimiento entre ambas fuerzas. En definitiva, Iglesias y los suyos aspiran a convencer a la responsable de Hacienda para que se moje por ellos, además de conservar su puesto de ministra de Sánchez. Y que esto les permita de paso ejecutar parte de su programa y tener presencia por primera vez en un Consejo de Ministros.

'Pesca' en el descontento socialista

Podemos también quiere ampliar esta suerte de proceso de diálogo entre Sánchez e Iglesias a los dirigentes y cargos socialistas que sí querían que se cerrara el gobierno de coalición en unos términos u otros. Al descontento que existía en sectores socialistas por el fracaso en las negociaciones, el partido morado ahora puede aprovechar el enfado desvelado por esta redacción que ha generado ese hipotético ascenso de Calviño a la vicepresidencia. Pero el problema que han detectado en el partido morado es que esa 'oposición interna' no está "organizada", por lo que no pueden contar con tener un interlocutor claro. Un handicap que obliga a que se opte por "perfiles favorables" como el de Montero. Aunque no es la única.

El otro que cumple ese requisito de tender la mano y que gusta en Podemos por la experiencia que tuvieron con él es José Luis Ábalos. Según ha podido saber este diario, el ministro de Fomento en funciones fue de los que más trabajó para que se alcanzase ese acuerdo de gobierno de coalición. "Ábalos luchó mucho porque se produjera ese acuerdo, lo mismo que Montero", apuntan fuentes de la formación de izquierda. Además, aseguran que el también dirigente socialista ha mostrado en más de una ocasión su aprecio personal por cargos importantes de su partido, con ejemplos como el de Rafa Mayoral.

Iglesias e Irene Montero lanzan guiños

Estos planes para convencer a la ministra han comenzado con varios guiños hacia ella a pocas horas de las elecciones. Los más claros han sido precisamente los dos principales dirigentes de Podemos, Iglesias e Irene Montero. El primero alabó el papel que tuvo la socialista andaluza en el debate entre candidatas de este jueves, debido a que se mostró favorable a exigir a los bancos que devuelvan el rescate bancario. Lo hizo en un tuit en el que añadió que "ojalá convenza a Sánchez y Calviño", reiterando la línea que marca entre la titular de Economía en funciones y su homóloga de Hacienda.

La ministra Montero acaba de decir que apoya nuestra propuesta de hacer devolver a la banca los 60.000 millones que deben a los españoles, mediante un recargo en el impuesto de sociedades. Es una gran noticia. Ojalá convenza a Sánchez y a Calviño #UltimaOportunidadL6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 7, 2019

Aún más clara fue Irene Montero, que dijo a los micrófonos de laSexta que "ojalá pueda convencer a Sánchez" de que forme un gobierno progresista.