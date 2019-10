Casado: "Sánchez no castiga a Torra por si le necesita para seguir en Moncloa"

El candidato del Partido Popular a la Presidencia, Pablo Casado, ha visitado la ciudad de Teruel este miércoles donde ha encabezado un acto de precampaña en el que ha anunciado que uno de los pilares de su propuesta de gobierno será un pacto nacional contra la despoblación del medio rural. El presidente de los 'populares' ha planteado varias acciones para atajar el descenso demográfico en España. Sus declaraciones han quedado recogidas en una entrevista publicada por el 'Heraldo de Aragón'.

¿Cómo debe responder el Gobierno ante el reciente acuerdo del Parlament de Cataluña que rechaza la sentencia del 'procés' y reivindica la autodeterminación?

Pedro Sánchez debe actuar en Cataluña y no puede seguir en el funambulismo de deberle a Joaquim Torra estar en la Presidencia del Gobierno y no querer cerrarle la puerta por si necesita de nuevo sus votos, los de ERC o PNV el 11N. Debe requerir a Torra el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Así, si sigue en cauce de la ilegalidad, el Gobierno puede activar el articulo 155.

Mira también El PP calcula las pérdidas de los CDR y el 'Tsunami': 600 millones en una semana

¿Sigue reclamando la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional una vez superada la oleada de disturbios?

Sí, porque Torra ha anunciado que abre una investigación para depurar responsabilidades a los Mossos, que se han jugado la vida, en lugar de hacer caer el peso de la ley sobre los violentos. Con la ley de seguridad nacional esto no ocurriría porque el máximo responsable de los Mossos sería el Gobierno de España.

Entonces, ¿tiene que responder a la llamada de Torra para negociar?

Yo planteo cuatro líneas de actuación: activar la Ley de Seguridad Nacional, la actuación de la Fiscalía desde la Audiencia Nacional para esta situación de terrorismo callejero, requerir a Torra para que el Gobierno pueda aplicar el 155 y romper cualquier acuerdo de Sánchez con los partidos independentistas. El presidente del Gobierno en funciones no puede pedir unidad de acción a los constitucionalistas si al mismo tiempo gobierna en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona con los independentistas. El PSC ejerce de ventrílocuo con el PSOE. Iceta marca la línea de actuación

Pero ¿debe coger Sánchez la llamada de Torra?

Sánchez debe coger el teléfono a Torra para decirle que rompe todos los acuerdos con su partido. No se puede dialogar con los que apelan a la desobediencia y a la insurreción.

Mira también Límite 100 escaños: el PP activa la alerta ante el avance de Vox en las encuestas

¿El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias durante los disturbios de Barcelona?

No, y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos policiales que han exigido la dimisión de Marlaska. Cualquiera que haya visto los vídeos de la policía y los Mossos desesperados en furgonetas sitiadas o emboscados en calles sabe que algo ha fallado. Además, no se ha activado a la Guardia Civil. Quizá porque los independentistas no la quieren ver por las calles de Barcelona. Ha habido siete noches de protestas en las que los catalanes no han podido salir a la calle.

"Gobernamos muy bien con Ciudadanos"

El PP crece en las encuestas. ¿Aspira a ganar el 10N?

Sí, claro. Estamos cerca en las encuestas. En la última encuesta de HENNEO estamos a solo 15 escaños. Eso se acerca a un empate técnico. Si conseguimos un escaño más que el PSOE, desbloquearemos la situación de inmediato. Sabemos pactar a izquierda y derecha. Hemos tendido la mano al PSOE en 11 pactos de Estado. Además, evitaremos la crisis económica mientras que Sánchez ha bajado los brazos.

¿Qué aliados contempla para Gobernar si gana sin mayoría absoluta?

Gobernamos muy bien con Ciudadanos en varias comunidades y ayuntamientos. Es nuestro socio preferente. A la hora de la investidura, a diferencia de Sánchez, estamos dispuestos a hablar con otros partidos.

Si el PP no suma con Cs para lograr su investidura ¿aceptaría el voto de Vox?

No me voy a poner en esa hipótesis. Haré todo lo posible por desbloquear la situación en España pero manteniendo nuestro programa y nuestros principios.

Habla mucho de bloqueo. ¿Teme que se reproduzca tras el 10N?

Si gana Sanchez, sin duda. No es riesgo, es garantía. No merece otra oportunidad. Lo de Cataluña nos da pistas. Si no actúa frente a Torra es porque está jugando a repetir un gobierno 'frankenstein', y eso sería un suicidio para España.

Mira también Moncloa activa la maquinaria para frenar la desobediencia ante el órdago de Torra

Una de las principales novedades electorales para el 10N es la candidatura de Teruel Existe. ¿Cómo la valora?

Con el máximo respeto. Pero con la convicción de que el PP es quien mejor defiende los intereses de Teruel. Me remito al FITE, que por cierto debería firmarse ya, a la A-23, la A-68, la A-40 o con al corredor Mediterráneo, que espero que se complete con el ramal importantísimo Cantábrico-Mediterráneo. También al impulso de políticas contra la despoblación o las rebajas fiscales para el medio rural. Conozco las necesidades de Teruel. A mí Teruel me importa y pelearé por él. Yo vengo de una provincia pequeña como Palencia, que tiene unos problemas similares a Teruel.

¿Qué prioridad dará un hipotético gobierno del PP al pacto que anuncia contra la despoblación?

La prioridad será absoluta. España no puede languidecer en un invierno demográfico insostenible. Teruel ha perdido la mitad de la población en el último siglo mientras España la duplicaba: ¿Qué más tiene que pasar para actuar?

¿Qué plantea el PP para paliar los efectos del cierre de la térmica de Andorra?

En su día fuimos firmes a la hora de evitar un cierre prematuro. Ahora se hace una política energética e industrial que se lleva por delante el empleo y las oportunidades de demasiadas comarcas. Estoy a favor de la lucha contra el cambio climático, pero en los plazos previstos por la UE: ¿Qué es esto de adelantarlos para hacernos los simpáticos?

¿Se podría haber demorado el cierre?

La Unión Europea nos hubiera dado más plazo, pero los gobiernos nacionales tienen que estar a la altura. Haremos un plan fiscal para ayudar a las industrias electrointensivas y a las comarcas afectadas por el cierre de térmicas. Tendrá medidas tributarias pero también será un plan social para la reconversión.

Las encuestas les dan un diputado y un senador más por Zaragoza el 10N. ¿Sería ese un buen resultado para el PP?

Estoy convencido de que también sacaremos algún diputado más por Huesca. Los aragoneses saben que pueden confiar en el PP. Que se dejen de especular con su voto. Si quieren la defensa de sus intereses económicos y de la unidad nacional, les pedimos su confianza.

Aragón reclama que la financiación autonómica tenga en cuenta el mayor coste de los servicios en áreas despobladas. ¿Lo va a tener presente si gobierna?

Sí, claro, como estaba previsto en el último modelo que aprobamos casi por unanimidad en 2002. El actual modelo es desigual y se aprobó a la carta Zapatero con Artus Mas. No ha satisfecho a nadie. Ni a las comunidades que piden un criterio demográfico ni a las de las España Vaciada, en la que me incluyo como palentino. El coste de los servicios de sanidad y educación es más caro en el medio rural. Sí, me comprometo a una nueva financiación autonómica que responda a las demandas de esas dos realidades.

¿Cómo valora la exhumación del cadáver de Franco prevista para hoy?

El PSOE quiere desenterrar a Franco en campaña electoral y lo ha logrado. Espero que tras enterrar a Franco otra vez, empecemos a hablar de lo importante, de lo que preocupa a la gente, como el paro y los impuestos o de los dictadores vivos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.