El PP gana por la mínima y abre paso al PSOE para atacar su alianza con Vox.

La necesidad de pactar con Vox para formar Gobierno en Castilla y León coloca en un brete al PP de Mañueco y a Pablo Casado, pese a ganar las elecciones en la comunidad, y abre camino al PSOE para cargar contra ellos a nivel nacional por su alianza con la extrema derecha. Lo populares necesitaban una mayoría más amplia para no depender de forma tan clara de los de Abascal para mantener las riendas en la comunidad castellanoleonesa y aprovechar ese triunfo para impulsar al líder del partido a nivel nacional, pero el resultado deja al PP con unas opciones de gobernabilidad muy similares a las que tenía antes de convocar elecciones y desata las críticas de los más alejados de la gestión de Casado.

La implicación de Sánchez y Casado en la campaña autonómica de CyL ha elevado el análisis de los resultados a nivel nacional como forma de reorientar las estrategias de los dos grandes partidos estatales, a la vista de que el equilibrio de fuerzas entre los dos grandes partidos refleja en parte lo que las encuestas dicen sobre intención de voto. El objetivo del PP de Mañueco para adelantar los comicios era quitarse la coalición de Ciudadanos -que ha quedado laminado con un solo procurador- y lograr un resultado que estuviera muy cerca de la mayoría absoluta de 41 escaños. Frente a ello, lo ajustado del resultado (31 el PP y 28 el PSOE) obliga a los populares a negociar con Vox (que pasan de 1 a 13 sillones), que es quien ha heredado todos los sillones que se ha dejado Cs. Queda la opción de acercarse a los minoritarios regionales de Soria Ya, UPL o Por Ávila, si bien son opciones más locales. El líder de Vox, Santiago Abascal, aludía ya en la noche electoral de este domingo a su candidato regional, Juan García-Gallardo, como vicepresidente de la Junta.

Frente a esa visión más crítica, desde el PP consideran un éxito los resultados porque se han dado la vuelta a los datos de 2019, cuando ganó el PSOE con 35 procuradores y “se ha librado a la comunidad de una moción de censura de los socialistas con Ciudadanos”, una “amenaza real” cuya desarticulación era “el objetivo” de estos comicios. No obstante, la formación de Casado toma nota de la necesidad de negociar a todos los niveles que le puede tocar a su partido, con un equilibrio de fuerzas que es muy parecido al que podrían tener a nivel nacional. La clave en Castilla y León y en los resultados de los barómetros que se hacen para todo el Estado apuntan a una posible mayoría de derechas para gobernar el país, pero que siempre sería con la unión de PP y Vox.

Esa necesidad negociadora con la extrema derecha es la que están esperando tener sobre la mesa los socialistas de Ferraz, para lanzar una ‘campaña del miedo’ hacia la llegada de ese tipo de formaciones radicales a las labores de Gobierno, aunque sea con el ejemplo claro de una autonomía. Fuentes cercanas a ese partido aseguran que los resultados de CyL van a dar un giro a la estrategia del PSOE a nivel nacional, a la vista de que quedan para 2023 unas municipales y autonómicas que lidiar, además de las andaluzas antes y unas generales cuando termine ese año, si Moncloa no decide adelantarlas. No obstante, no se puede ocultar que el PSOE ha perdido los comicios de Castilla y León, dado que pierde hasta siete procuradores sobre lo que logró hace poco más de dos años.

Irrupción de Vox y los regionales

El otro gran fenómeno extrapolable al escenario nacional que se ha producido en Castilla y León ha sido la fuerza con la que ha subido Vox, algo que ya se produjo a nivel nacional en los últimos años y que apunta a que el partido radical de derechas sigue al alza en algunas de las autonomías más importantes del país. Puede ser la primera vez, además, que Vox entre a formar parte de un gobierno autonómico, incluida una vicepresidencia, si llega a un acuerdo para ello con el PP a partir de ahora. Más que un reflejo a nivel nacional, una de las claves a dilucidar a corto plazo tras el resultado de CyL es si el PP de Andalucía va a adelantar o nos sus elecciones, dada la fuerza que la formación de Abascal ya tiene en esa tierra, donde se gobierna entre PP y Ciudadanos.

Por otro lado, llama la atención la irrupción de partidos como Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés (UPL) o Por Ávila, que logran representatividad a nivel regional, pero que si se tiene en cuenta el número de votos que han logrado, podrían llegar a alcanzar al menos un escaño a nivel nacional, tal y como ocurrió en el caso de Teruel Existe.