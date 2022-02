Mañueco pide acudir de forma "masiva" a las urnas tras caer el voto por correo

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado a la "participación masiva" en la jornada electoral de este domingo en la que "toda España está pendiente de Castilla y León", tras desplomarse el voto por correo un 40% con respecto a los comicios de 2019. A las puertas de la antigua sede de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, en la Plaza de la Constitución, donde ha ejercido su derecho al voto, ha mostrado su deseo de alcanzar una alta presencia de personas en los distintos colegios electorales. "Lo dije a mediados de enero, pedía una participación masiva, y hoy vuelvo a insistir en eso porque es un ejercicio democrático, porque toda España nos está mirando y tenemos una responsabilidad, en primer lugar con nosotros mismos y con el futuro de las personas de Casilla y León y de nuestra tierra, y también por estar a la altura de esa responsabilidad que tenemos", ha dicho.

Tras "agradecer a todas las personas que hacen posible la celebración de esta jornada", ha repasado la tarea de presidentes y vocales de mesa, empleados públicos, personal de mantenimiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, protección civil, emergencias sanitarias y, "muy especialmente", ha incidido en el "recuerdo para los interventores y apoderados de todas las fuerzas que están participando y, muy en concreto, los interventores y apoderados del Partido Popular, que están volcándose en estas elecciones". Así ha destacado la labor de los que "hacen posible" el ejercicio "uno de los derechos más esenciales", que es "el de la participación democrática" y ha animado a ejercerlo "con plenitud, con responsabilidad". "Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos cuatro años", ha apuntado.

"Toda España está pendiente hoy de Castilla y León y las personas de Castilla y León, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los mayores de Castilla y León, vamos a estar a la altura de nuestra historia por orgullo y por dignidad", ha añadido. En cuanto al seguimiento de los resultados, ha apuntado que estará con su familia cuando "terminen de ejercer sus labores", pues su mujer es secretaria-interventora de ayuntamiento y sus hijas participan también como apoderadas. "Seguiré como he hecho siempre desde 1982 el proceso electoral en la ciudad de Salamanca, donde está organizado el evento por parte del Partido Popular", ha indicado el candidato Fernández Mañueco a los medios minutos después de votar.

Comienza una jornada electoral apasionante. Todas las personas de #CastillayLeón tienen en su mano la decisión sobre el presente y el futuro que quieren. Hoy es el día de la democracia. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) February 13, 2022

En cuanto a si espera la presencia de responsables nacionales de su formación en Salamanca. Ha respondido: "En principio Génova seguirá en Génova y yo seguiré aquí, ha sido así siempre, fue así hace tres años y seguirá así este año". Antes de acudir al colegio electoral, Mañueco ha comentado en su cuenta de Twitter, que hoy "comienza una jornada electoral apasionante", para añadir que "todas las personas de Castilla y León tienen en su mano la decisión sobre el presente y el futuro que quieren. Hoy es el día de la democracia".

En esta línea, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha confiado este domingo en que las elecciones autonómicas registren una "gran movilización" para decidir el futuro de la Comunidad. Tudanca ha ejercido su derecho a voto a las 11:30 horas en el Centro Cívico Gamonal Norte de Burgos, hasta donde ha llegado acompañado de la secretaria provincial de los socialistas, Esther Peña, y el alcalde de la ciudad, el también socialista Daniel de la Rosa. Tras depositar su voto en la urna, también ha pedido a los castellano y leoneses que ejerzan este derecho de una forma "masiva", teniendo en cuenta que la Comunidad vive "un día de celebración e ilusión" en el que todos los ciudadanos "pueden desear en cinco minutos" qué quieren para el futuro de su comunidad autónoma.

Cs hace un llamamiento a la moderación

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comentado, tras ejercer su derecho a voto, que espera que la Comunidad "dé un mensaje de sensatez", ya que España también "necesita con urgencia recuperar la cordialidad". Después de depositar su voto en un céntrico colegio electoral de Valladolid, el candidato ha reconocido no haber tenido ningún sueño premonitorio esta noche, aunque sí ha confesado tener la sensación de que Ciudadanos obtendrá "muy buen resultado" y que será, por tanto, "una noche que celebrar".

"Si falla algo, será el candidato", ha puntualizado Igea, quien ha llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, ya que está en juego "el futuro de la Comunidad": "No puede triunfar la mentira y la deshonestidad", ha expresado en referencia a la convocatoria anticipada de elecciones. Por este motivo, Igea se ha mostrado confiado en que los ciudadanos se "levantarán" este domingo y dirán "no" a aquellos que "utilizan esta Comunidad en su beneficio". De este modo, el candidato de la formación naranja ha concluido que solo espera que en esta jornada electoral acabe triunfando la "moderación" que representa Cs, en un país cada día "más polarizado y falto de un espacio" como el que ocupa su formación, ha apostillado.

UP apela a la "esperanza"

El candidato de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha anticipado que este puede ser un "día histórico" en el que "la esperanza venza a la resignación". Así se ha referido tras ejercer su derecho a voto en el edificio de San Marcelo del Ayuntamiento de León, donde ha animado a los castellanoleoneses a que ejerzan "su derecho a voto". Fernández ha reconocido que la "esperanza" puede ganar "a la despoblación, al deterioro de lo público y a 35 años" a los que les han condenado "las mismas políticas".

Asimismo, ha recordado que Castilla y León es una comunidad que ahora mismo "languidece". "Está caracterizada por esa despoblación, por ese deterioro de los servicios públicos, precariedad y exilio", ha añadido. También, se ha mostrado convencido de que hoy puede haber un cambio "histórico" de Gobierno y ha señalado que su formación es la opción que garantiza un "verdadero cambio y la transformación" que tanto "necesita" esta Comunidad. Por último, ha agradecido a los apoderados de Unidas Podemos que están haciendo un trabajo "excepcional" en todas las mesas y ha concluido que la "preocupación del PP se palpa" y esto, a su juicio, significa que el cambio "es posible y factible".

"Un día de cambio para Soria"

El cabeza de lista de Soria ¡YA! a la Presidencia de la Junta, Ángel Ceña, ha expresado su deseo de que los sorianos tengan voz en las instituciones, después de ejercer su derecho al voto a las 10:30 en el IES Castilla. Ceña ha agradecido la presencia de los numerosos medios presentes en su votación y ha mostrado su deseo de que la jornada se desarrolle con la mayor tranquilidad posible en todas las mesas de la provincia. El candidato considera que la presencia de la plataforma en estas elecciones sí va a suponer que la abstención en Soria sea más baja respecto a lo que dicen las encuestas en Castilla y León, donde se espera que numerosos ciudadanos no acudan a las urnas.

En cualquier caso, espera que esa alta movilización no se haya debido "a la presencia de Soria ¡YA!, sino a que es importante votar para luego reclamar los derechos". Ceña no ha querido lanzarse a ninguna especulación sobre la representación o no que pueda tener Soria ¡YA! en las Cortes, para lo cual prefiere esperar al final del escrutinio, pero sí ha expresado su deseo de que "los sorianos tengan por fin voz en las instituciones y que sea un día de cambio para Soria".

"Las elecciones más importantes" para Junta Por Ávila

El cabeza de lista a la Presidencia de la Junta Por Ávila, Pedro Pascual, ha apelado a la participación ciudadana por la importancia de los comicios. "Son una de las elecciones más importantes para la comunidad y para la provincia", ha manifestado, pidiendo ejercer el derecho al voto "con libertad e ilusión". "Son unas elecciones muy importantes para para tratar de resolver los problemas de la provincia", ha continuado poco después de depositar su voto en el colegio electoral ubicado en el Parque de Bomberos de la capital. Pascual, que fue procurador en la anterior legislatura, ha estado acompañado del presidente de su partido, José Ramón Budiño, y por el vicepresidente y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.