Podemos pone la lupa en las elecciones gallegas: exige que todos puedan votar

Que los rebrotes no impidan que nadie se quede sin votar en Galicia y se garantice que quieren estén en zonas como A Mariña puedan ejercer su derecho constitucional a hacerlo. Esa es la premisa de la que parte Galicia en Común-Anova Mareas, la marca política con la que concurren Podemos y Esquerda Unida a las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio, ante las insinuaciones de que se deje sin votar a aquellas personas que estén en zonas confinadas por los repuntes de coronavirus. Un escenario en el que no quieren ni pensar en la coalición que lidera Antón Gómez Reino, por lo que por ahora solo han exigido medidas a las autoridades competentes para que no haya disfunciones en los comicios. Pero la preocupación de que esto pueda pasar existe. Como de que se puedan aplazar los comicios.

El primer movimiento de la confluencia gallega ha sido el de reclamar a la Junta Electoral de la comunidad que "tome todas las medidas necesarias" para que los vecinos de las comarcas afectadas por picos de la Covid-19 y cuyo confinamiento ha sido ordenado por la Xunta "puedan ejercer su derecho a voto". Este es el caso de los ciudadanos de A Mariña, para los que la formación exige que "no se les ponga en la tesitura de poner en riesgo su salud" para poder hacerlo, según el recurso al que ha tenido acceso La Información. Algo que reclaman que se haga "con todas las garantías democráticas y sanitarias oportunas, velando por la transparencia y objetividad del proceso electoral".

En Galicia en Común insisten en que no contemplan que haya una parte de la población que se quede sin votar si se agrava la situación en A Mariña o se confinan otras comarcas. Algo que, a su juicio, podría constituir un posible fraude por tratarse del impedimento a ejercer un derecho constitucional. Sobre todo, si no se ponen medidas extra que garanticen la seguridad de los votantes. Por eso, critican palabras como las del conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, que señaló que votar era una actividad que implicaba muchos menos riesgos que otras actividades permitidas a pesar del rebrote de los últimos días.

"Todo esto viene de la falta de previsión de quien ha convocado las elecciones, que ahora se ha encontrado con una situación grave y se está poniendo nervioso", dicen las fuentes consultadas de Galicia en Común sobre el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que responsabilizan directamente de que los comicios se hayan encontrado con este obstáculo generado por la pandemia. La postura de la confluencia es la de que las elecciones solo pueden celebrarse si está garantizado que vote todo el censo. Aunque por el momento no abren la puerta a reclamar que haya un aplazamiento por la situación sanitaria. Que es lo que, según las mismas fuentes,"ha puesto nervioso" a Feijóo.

Esa inquietud por el cambio de fecha electoral no solo está instalada en la lista que lidera Gómez Reino. Otro de los que está preocupado es el PSdeG, la marca socialista que encabeza Gonzalo Caballero. En las filas del partido están expectantes ante el avance de la crisis sanitaria hacia otras zonas de Galicia. Por eso, temen que lo ocurrido obligue a que se produzca esa cancelación de las urnas y se posponga a otra fecha más favorable. Lo que sí ven como posible es que una parte de la población no pueda acudir a votar por el empeoramiento de la situación. En este caso no se habla de posible fraude, pero no estarían contentos con unos resultados en los que no se ha pronunciado una parte de la ciudadanía.

Lo que tienen claro tanto en la marca de Podemos como en el PSOE gallego es que el miedo al virus va a provocar una nueva desmovilización de votantes de la que no se pueden prever los efectos. Una de las posibilidades es que los que no vayan a votar por la presencia del coronavirus sean los que apoyarían a Feijóo, lo que ayudaría a sus intereses. Pero la otra es que los que se queden en casa sean precisamente los votantes que les ayudarían a acabar con la hegemonía del PP, impidiendo así ese sueño del tripartito entre el BNG de Ana Pontón, PSdeG y Galicia en Común-Anova Mareas. "Esto es posible, pero depende mucho de la participación", dicen las fuentes consultadas de la candidatura de Gómez Reino. Una variable que es toda una incógnita.