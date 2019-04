La milla de oro de la caza reniega del PP y se rinde ante el PSOE (ni rastro de Vox)

Si usted era de los que asociaban caza a Vox, erraba. Ya lo dijo Ignacio Valle, vicepresidente económico de la Federación Española de Caza, a este medio: "la caza es apolítica", mientras agradecía a Santiago Abascal, líder de Vox, que contase con el presidente de la entidad, Ángel López Marever, para las europeas del próximo 26 de mayo. Y es que los pueblos de la llamada milla de oro de la caza en España han dado un vuelco a su voto y han pasado de votar mayoritariamente al Partido Popular a hacerlo por la formación que lidera Pedro Sánchez. Y ni rastro de Vox. Pero vayamos por partes (y por provincias).

Toledo, arrasa el PSOE

En los Yébenes, donde Juan Abelló tiene Las Navas, Los Robledillos y Los Torneros se repite el esquema: gran derrota del PP, el PSOE arrasa y Vox se queda en tercera fuerza de manera tímida. En Hontanar también hay grandes cotos de caza con grandes nombres detrás: la familia Sáinz de Vicuña tiene las Cigueñelas y los Comenge son titulares de la Finca El Maíllo. El PP tuvo 52 votos en 2016 y ahora se conforma con 21. Gana el PSOE con 24 e irrumpe Vox con 19. La Familia Entrecanales tiene su gran propiedad en Santa Cruz de Retamar (La Verdosa). Aquí el PP pierde el consistorio (tuvo 704 votos en 2016) que ahora lidera el PSOE con 386.

Ciudad Real: derrota abrumadora del PP

Ciudad Real es un gran latifundio para la caza. ​Navas de Estena es uno de los municipios ubicados en los Montes de Toledo en los que se vive tradicionalmente de la caza. Allí está la finca de los Villar Mir (El Carrizal); la de Alberto Cortina (Las Cuevas), la de Alejandro Aznar, situada en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros. Aquí en 2016 gobernó el Partido Popular de Mariano Rajoy. Ahora los votos son para el PSOE (81 votos) y el PP solo recibe 38. No es un caso aislado.

En Retuerta del Bullaque tiene su finca el duque de Calabria, al que le une parentesco y una gran amistad con el Rey Emérito, que acude regularmente a La Toledana. Villar Mir tiene La Salceda y Alfonso Cortina es el titular de Vallegarcía. En este municipio en el que se vive del monte ganaba el Partido Popular con 292 votos. Ahora el PSOE se lleva 160 e irrumpe Vox con 132.

En la localidad de Alhambra, que debe su nombre a su pasado Omeya, Juan Abelló tiene la finca El Lobillo. Aquí, igualmente que los anteriores municipios, pierde su liderazgo el Partido Popular. Ahora el PSOE tiene 287 votos. En Luciana, donde Francisco Javier Botín posee la Finca El Castaño, y Ana Botín la Finca Santa María gana el PSOE (111 votos) y despoja del liderazgo a los populares. El mismo patrón en El Alamillo, Alomodóvar del Campo o Castellar de Santiago.

En el sur de Ciudad Real y el norte de Córdoba está situada la mayor finca cinegética de España, ‘La Garganta’. 15.000 hectáreas, atravesadas por el AVE y propiedad del duque de Westminster, donde han cazado los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra o la familia real monegasca. En esta finca, que administrativamente pertenece al término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), los datos no cambian. El PSOE gana con 827 votos y arrebata el liderazgo al PP en 2016. Irrumpe Vox con 207 votos como cuarta fuerza por debajo de Ciudadanos.

Dominio socialista en Teruel

​En la sierra de Beceite, donde fue a cazar el hijo de Donald Trump carneros, los pueblos se tiñen del rojo socialista. En Rubielos de la Mora ya lideraba el PSOE y repite con el 41,02% de los votos, desapareciendo el Partido Popular, que obtiene solo 49 votos. En Nogueruelas, el PSOE con 47 votos desbanca al PP, que venía tradicionalmente gobernando el pueblo. Y así un largo etcétera. Vox irrumpe tímidamente, pero la tradicional dicotomía PP-PSOE no se pierde, dando ahora el turno a los socialistas. Demostrado: la caza no vota a Vox. Y no desestimen estos datos de estas pequeñas poblaciones porque en estos municipios se genera mucha riqueza.

Así lo certifica un informe, que nadie ha podido rebatir, de la consultora Deloitte para la Fundación Artemisan, que engloba a las principales asociaciones de cazadores y de la industria del sector cinegético. La caza genera en nuestro país anualmente 6.475 millones de euros, un 0,4% del PIB, y da empleo, entre trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas.