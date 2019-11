Ciudadanos se prepara para los despidos tras recolocar asesores donde gobierna

La crisis que atraviesa Ciudadanos desde la noche electoral del 10-N no solo afecta a los candidatos que no han sido elegidos diputados. A la dimisión de Albert Rivera hay que sumarle que cientos de asesores que trabajan para el partido, ya sea junto a quienes no han contado con el favor de las urnas o en la vida interna de la formación, perderán su sitio. El motivo no es otro que la caída en picado de los ingresos del partido, debido a que pierde 4,4 millones de euros en subvenciones por haber pasado de 57 a 10 parlamentarios. Por eso, en el grupo naranja ya están pensando en qué hacer con todos los futuros afectados para evitar que el más que probable ERE deje en el paro a muchos de sus cargos de confianza. Y el plan inicial es recolocarles en aquellas administraciones en las que gobierne, como ayuntamientos y comunidades, según ha podido saber La Información.

Tras las elecciones municipales y autonómicas, Cs logró formar parte de varios gobiernos autonómicos y municipales. Los más destacados son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a los que hay que sumar los Ejecutivos de Castilla y León, Murcia y Andalucía. Estas serían algunas de las administraciones en las que se les buscaría hueco, aunque no hay cifras claras de cuántos podrían estar afectados. A las que se pueden sumar otros consistorios de capitales importantes, como Granada, Málaga, Palencia, Zaragoza, Murcia, Alicante, Córdoba, Salamanca o Santander.

Y es que los comicios estatales son los que más pueden engordar las arcas de las formaciones. El nuevo tablero político va a suponer para Cs una caída de ingresos de hasta el 77%, ya que en la convocatoria de abril le correspondía llevarse hasta 5,7 millones de euros en ayudas públicas por los buenos resultados que obtuvo. Un 'roto' en las cuentas que evidencia que ya no necesita tantos trabajadores como antes, obligando a adelgazar su estructura. Y aunque no se conoce el número total de perjudicados, algunas instituciones dan pistas de cuál sería la magnitud de los recortes entre la plantilla de la formación.

Uno de los ejemplos es el Congreso de los Diputados. En la corta legislatura que salió de las elecciones del 28 de abril, la Mesa de la cámara acordó que cada grupo parlamentario tuviera 0,9 asesores por cada diputado. Con sus 57 diputados, Cs tenía derecho a contratar hasta a 51 empleados 'a dedo' para que ejercieran de asistentes de todos sus parlamentarios. De mantenerse esta fórmula en la próxima etapa, los resultados electorales les obligarían a contar solamente con 9 personas a sueldo. Lo que dejaría sin puesto a 42 personas.

Los posibles destinos

A pesar de la debacle de este 2019, Ciudadanos aún mantiene una 'tarta' considerable para destinar a la contratación de posibles cargos de confianza. Su presencia en una veintena de capitales de provincia facilita la recolocación de estos empleados en otras instituciones, aunque esto supone que muchos de ellos tengan que desplazarse a otra ciudad para trabajar o incluso mudarse a la misma. A lo que se pueden sumar los parlamentos regionales en los que cuenta con presencia, que son todos menos el gallego y el vasco.

Mira también Lágrimas y camino de la refundación: así ha sido la última reunión de Rivera en Cs

Entre toda esta retahíla de lugares con representación, los que más destacan son los madrileños. Ayuntamiento y Comunidad son las dos administraciones que han contado históricamente con más asesores de toda España. En ambas, Ciudadanos forma parte del Ejecutivo, con Begoña Villacís de vicealcaldesa e Ignacio Aguado de vicepresidente respectivamente. En el ámbito municipal, el partido naranja gestiona cuatro áreas, entre las que está la vicealcaldía de Villacís. En el autonómico, está al frente de seis consejerías, además de contar con la portavocía. Además, el presidente de la Asamblea de Madrid también es de Cs.

Tomando el caso del Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos aún no ha cubierto varios de los puestos para cargos 'a dedo' que le corresponden por su representación electoral y por ser parte del Ejecutivo. Según ha podido comprobar este diario, el grupo municipal tiene cuatro huecos que pueden ser ocupados por los afectados del 10-N. Todos ellos percibirían un sueldo de 45.510€ al año. En el área de Desarrollo Urbano existen otras dos vacantes, con pagas anuales de 55.890€. Por último, el gabinete de la vicealcaldía podría sumar dos trabajadores más. Uno de ellos percibiría 53.700€, y el otro alcanzaría los 75.017 por la categoría de vocales asesores.