Más País recauda en tres días 63.000 frente a los 638.700 que logró Podemos

Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha recaudado 63.900 euros en microcréditos desde que este martes, hace tres días, lanzara la campaña para recaudar en una primera fase hasta 600.000 euros. En ese mismo periodo de tiempo, en Podemos, lograron recaudar 638.700, diez veces más que el partido de Errejón.

Tanto Podemos como Más País buscan financiar la campaña electoral a través de microcréditos, un sistema de financiación que les permite no depender de créditos bancarios. "Para desbloquear España y poner las necesidades de la gente por delante de las siglas. Nos financiamos solo contigo. Ni bancos, ni multimillonarios: miles de voluntades", escribía el líder de Más País en su cuenta de Twitter nada más lanzar la recaudación el pasado martes.

#TúHacesMásPaís para desbloquear España y poner las necesidades de la gente por delante de las siglas. Nos financiamos solo contigo. Ni bancos, ni multimillonarios: miles de voluntades.



Colabora en https://t.co/I5Uykf8uSc. El dinero se devuelve tras la subvención electoral. pic.twitter.com/xL6wCjT5ci — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 8, 2019

Este sistema de financiación a través de microcréditos ciudadanos permite recaudar dinero antes de la campaña y devolverlo posteriormente una vez la formación reciba las subvenciones electorales correspondientes, y ha sido utilizada desde los inicios tanto en el partido morado como en Más Madrid.

De hecho, el jueves de la semana pasada se conocía que las cifras de recaudación de los de Iglesias habían batido "récord" en esta nueva fase de la repetición electoral. Desde Podemos apuntaban que en tan solo ocho días lograron un millón de euros gracias a esos microcréditos. Para conseguir la misma cantidad, en las generales de abril necesitaron 23 días.

Donaciones a Más País

Pero los de Errejón cuentan además con una segunda vía de financiación a través de donaciones privadas. Fuentes de Más País consultadas por Europa Press señalan que están abiertas desde finales de septiembre, si bien aun no se han conocido datos de cuánto han podido recaudar con este método.

En el formulario que el donante debe rellenar para realizar la colaboración con Más País, los de Errejón ofrecen la posibilidad de que la donación sea mensual o única, y recalcan en las condiciones que se considerará como "aportación privada" conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Si bien es la primera vez que los de Errejón concurren a las generales, la formación no es nueva en este tipo de fórmulas dado que Más Madrid lanzó ya en la campaña de las autonómicas y municipales de mayo una campaña de microcréditos. Unas aportaciones que hasta la fecha no han podido devolver puesto que aún no han recibido las cantidades derivadas de las subvenciones electorales.

Más allá de las cifras que ambas formaciones recauden para afrontar los gastos de la campaña electoral, tanto desde Podemos como desde Más País apuestan por la austeridad para la carrera hacia las urnas. Máxime cuando en vez de dos semanas, en esta ocasión durará solo ocho días.