Errejón falla en sus cálculos: se queda sin grupo propio y debilita a Unidas Podemos

La primera experiencia electoral en solitario de Íñigo Errejón no ha sido todo lo buena que se preveía. A pesar de su intención de desbloquear y ser clave para el bloque de la izquierda, Más País no será tan determinante como quería ni será un actor clave en la próxima legislatura. Los españoles no han dado ni mucho menos el apoyo al que aspiraba la formación que debutaba en estas generales del 10 de noviembre, que era obtener cinco diputados que permitieran formar un grupo parlamentario. En total, se tendrán que conformar con tres diputados. Dos de ellos por Madrid, que corresponden a Errejón y a Marta Higueras, y uno de Compromís, con Joan Baldoví renovando su escaño. Unos resultados que también han afectado a Unidas Podemos, que pierde hasta siete escaños en provincias que formaban parte del plan del politólogo.

Más País comenzó con mucha fuerza cuando anunció que se presentaría a las generales. Un Errejón aupado por ser uno de los políticos más valorados del país, y que caía mucho mejor que un Pablo Iglesias en crisis, apuntaba a ser una de las grandes sorpresas de la convocatoria electoral. En el mes de septiembre se llegó a hablar de que obtendrían incluso 15 escaños, y el optimismo entre sus filas estaba desatado. El 'soufflé' fue bajando con el paso de las semanas, ya que su estrategia de solo concurrir en 18 circunscripciones no contó con todo el respaldo que se preveía. A lo que hay que sumar el rechazo que generaba en Podemos, que les acusaba de dividir el voto de la izquierda.

Lo que tampoco le ha salido bien a Errejón es llenar esas candidaturas de exmiembros de Podemos con experiencia en el Congreso. Ni Carolina Bescansa por A Coruña, ni Segundo González por Asturias, a los que se pueden sumar perfiles conocidos como Txema Urkijo por Bilbao, han logrado convencer al electorado para que les dieran su apoyo. El ejemplo más evidente de que el plan no ha salido bien es Andalucía, donde Más País concurría en cuatro provincias. Y no ha logrado ningún escaño en ninguna de ellas, a pesar de tener de números 1 a exdiputadas de Podemos como Carmen Lizárraga o Ana Terrón.

La irrupción de Más País también ha afectado irremediablemente a Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias han perdido escaños en siete provincias, concretamente en Málaga, Cádiz, Huelva, Las Palmas, Madrid, Alicante y Bizkaia. Errejón concurría con su marca en todas salvo en la circunscripción onubense. Y solo ha conseguido los dos escaños madrileños. Una situación que ha causado un enorme malestar en el partido morado, que ya empieza a apuntar a MP como el causante de su caída, como confirman fuentes consultadas por La Información.

No funcionan las alianzas

El apoyo cosechado por las alianzas con Equo o la Chunta Aragonesista es el otro ejemplo del varapalo que ha sufrido Más País. Ningún miembro del partido ecologista estará en el Congreso la próxima legislatura. Lo mismo le ocurre a Carmelo Asensio, el candidato que los regionalistas aragoneses y Errejón pactaron para intentar rascar un escaño por Zaragoza. Luchar tanto por tener lista por Barcelona tampoco le ha salido rentable al partido. El desconocido con pasado independentista Juanan Geraldes no entrará en el Congreso, tal y como preveían las últimas encuestas. Lo que aleja aún más a Más País de poder tener estructura en la izquierda catalana, donde Ada Colau cuenta con un respaldo casi unánime a través de En Comú Podem.

Compromís es el otro afectado del poco respaldo de los electores que ha tenido Más País. Al partido que lideran Mónica Oltra y Joan Baldoví no le ha supuesto ninguna alegría extra aliarse con Errejón. Baldoví ha logrado conservar su escaño, tal y como hizo en abril cuando acudieron a las urnas en alianza con Podemos. Hay que recordar que el partido nacionalista eligió al exnúmero 2 de la formación morada por encima de Pablo Iglesias para concurrir este 10-N, a pesar de que Oltra era más partidaria de continuar junto a Unidas Podemos. Pero al menos no pierden la representación con la que contaban.

En total, Más País y Compromís obtienen en conjunto algo más de 500.000 votos que se han traducido en tres escaños. A estos sufragios hay que sumar los 75.297 logrados en Cataluña, Baleares y los del pacto con la Chunta Aragonesista. Por lo que el debut como líder nacional de Errejón se ha quedado en un respaldo de unos 600.000 votos. Esto le sitúa muy lejos de los casi 3 millones de papeletas depositadas en favor de Unidas Podemos y sus confluencias catalana y gallega. Lo que le va a impedir ser el líder de la conocida como "izquierda del PSOE", que es a lo que aspira.