Ayuso triunfa pero necesita a Vox para gobernar con el PSOE bajo mínimos

Isabel Díaz Ayuso ha ganado con comodidad las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Con el 90% del escrutinio, el PP consigue el 43% de los votos, doblando prácticamente los resultados que obtuvo la misma candidata en 2019, lo que implica 65 diputados en la Asamblea. Los populares recuperan la primera posición que le arrebató el PSOE en los últimos comicios y tiñe el mapa de la región de azul. Sólo Ayuso suma más escaños que toda la izquierda junta, un escenario que los populares contemplaban. Euforia en la dirección nacional ante el impulso que representa este victoria para las aspiraciones de Pablo Casado de poder llegar a La Moncloa.

El PSOE se ha desplomado, ha perdido trece escaños y se ha visto superado, incluso, por Más Madrid. Los socialistas, con una campaña errática y a rebufo de otros partidos, en la que han cambiado varias veces los mensajes y los marcos, han cosechado un resultado que podría considerarse de fracaso. Sánchez y Moncloa se volcaron y el efecto no ha sido el esperado. Madrid no es Cataluña. Los socialistas no han logrado atraer al exvotante de Ciudadanos, que se ha marchado en masa al PP. Ángel Gabilondo se queda con 24 escaños y el 17% de los sufragios. La polarización o avisar desde el Gobierno de los problemas que supone para la democracia depender de Vox no han funcionado.

Más Madrid, por su parte, salva los muebles de la izquierda con un resultado que mejora al de 2019 y que es histórico para ellos. Logra 24 parlamentarios, cuatro más que en 2019, y consigue el 'sorpasso' a los socialistas. La candidatura liderada por Mónica García es, sin duda, la gran sorpresa de la izquierda, superando ampliamente a Unidas Podemos.

Unidas Podemos también deberá hacer una profunda reflexión a partir de este miércoles. Los morados obtienen 10 diputados, tres más que en 2019, pero para ellos el resultado es insuficiente. Su candidato, Pablo Iglesias, que abandonó la Vicepresidencia segunda para intentar un vuelco en Madrid, ha salvado la permanencia del grupo en el Parlamento regional y deberá conformarse con ser la quinta fuerza de la Asamblea.

Vox se mantendrá como cuarta fuerza en la Asamblea de Madrid, mejorando también los resultados de 2019. Los 13 diputados liderados por Rocío Monasterio serán decisivos para aplicar determinadas políticas en esta legislatura, que durará dos años. Mejoran un escaño con respecto a los últimos comicios.

Ciudadanos, por su parte, desaparece de la Asamblea. Se queda con el 3,4% de los votos, lejos del 5% necesario para lograr representación.