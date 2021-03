¿Efecto boomerang? La izquierda teme que el giro de Iglesias refuerce a Ayuso

"Solo sirve para jugar en el campo de la izquierda sin hacer daño a la derecha". Ese es el análisis que hace un dirigente de los partidos de la izquierda madrileña de la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el Gobierno central para ser el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una decisión del todavía vicepresidente segundo que ha pillado en fuera de juego tanto a Más Madrid como a PSOE. Ambas formaciones la han recibido con incredulidad por diversos motivos. El principal es que consideran que esto puede servir para reforzar a la líder del PP, Isabel Díaz Ayuso. Todo porque Iglesias puede polarizar al electorado al mismo nivel que Ayuso, según explican fuentes de ambos partidos consultadas por La Información.

La llegada del líder de Podemos al tablero político madrileño va a servir para dar un giro de 180 grados a lo que se preveía para la campaña y la jornada de votaciones. Para empezar, permite a la confluencia de los morados con Izquierda Unida contar con una candidatura fuerte. Algo que admiten las fuentes de PSOE y Más Madrid, que destacan que "esto garantiza a UP entrar en la Asamblea de Madrid", dado que Iglesias es capaz de arrastrar mucho más voto del que se le estimaba. Antes de su anuncio, incluso estaba en riesgo que lograran el 5% de votos necesario para contar con representación. De hecho, algo así ya les ocurrió a los morados en las autonómicas de 2019, donde la lista que encabezaba Isa Serra estuvo a punto de quedarse fuera del Parlamento madrileño. Ahora, el panorama es muy distinto.

La garantía de que las tres fuerzas de izquierda vayan a estar en la cámara autonómica es algo que los rivales de Podemos en ese espectro ven bien. El problema es que no creen que tenga más aspectos positivos. Para empezar, temen que esto pueda restar votos al bloque progresista entre quienes pudieran dudar entre votar a los morados o finalmente decantarse por las listas que liderarán Mónica García y Ángel Gabilondo. De ahí la frase de unas de las fuentes consultadas de esto "solo sirve para jugar en el campo de la izquierda". Esa misma fuentes añade que Iglesias "tampoco piensa en lo madrileño. Está claro que va a competir contra nosotros".

El otro asunto relevante tiene que ver con el choque que va a desatarse entre Iglesias y Ayuso. Fuentes del PSOE aseguran que "no hay nada que movilice más al votante de derechas que Pablo Iglesias", por lo que prevén que esos electores que dudan si apostar por PP o Vox finalmente den su apoyo a la presidenta madrileña o a Rocío Monasterio. "Van a estar mucho más dispuestos que antes", insisten. Un diagnóstico que no comparten del todo en Más Madrid. Fuentes consultadas recuerdan que esos votantes ya estaban movilizados de antemano, de forma que no creen que lo ocurrido vaya a provocar un aumento considerable de las expectativas electorales con las que cuentan las dos formaciones conservadoras.

Tampoco acaba de encajar en las dos fuerzas que Iglesias se marche de un puesto seguro a una candidatura por la que sobre el papel solo puede aspirar a tener un escaño en un Parlamento autonómico. "Es raro que deje un cargo de ese tipo, el cual tenía asegurado por el pacto de coalición, para aspirar a algo que tiene mucho menos peso", destacan fuentes socialistas. Desde Podemos aseguran que no hay ninguna estrategia oculta detrás de la decisión. Incluso fuentes del partido la definen como una "jugada maestra" porque "se va a presentar contra Ayuso y contra Vox como revulsivo para aprovechar la oportunidad de ganar Madrid". "La izquierda no apostó por Madrid todo lo que debía. Y esto cambia las tornas", dicen las mismas fuentes, que destacan la designación de Yolanda Díaz como último gran gesto.

Condicionantes a la lista única

La otra gran propuesta de Iglesias con su salto a Madrid es formar una candidatura única entre Unidas Podemos y Más Madrid. Circunstancia que, hasta este lunes, los de Mónica García habían descartado. Pero ahora admiten que tendrán que sentarse a hablar para decidir qué es lo mejor de cara a las elecciones. "Tendremos que hablar, eso está claro. Pero si hay que hacerlo, también hay que hacerlo con el PSOE", dice un dirigente de la formación verde. Otra fuente del partido asegura que discutirán "cuál es la mejor opción". Pero señala que aún no hay una decisión tomada. El debate está siendo intenso, ya que desde que se conoció la llegada del líder de Podemos a la CCAA la cúpula ha estado reunida en diversos momentos.

Lo que sí tienen claro en Más Madrid es que la cabeza de cualquier lista tiene que ser Mónica García. Ya sea en solitario o en coalición, en el partido recuerdan que ellos tienen mucho más poder parlamentario y que recibieron un gran respaldo en los comicios. "Tenemos el triple de diputados que Podemos. Eso es indiscutible. No puede liderar la lista otra persona", defienden las fuentes consultadas. Además, señalan que García ha cogido mucho vuelo en los últimos meses en su labor de oposición contra Ayuso. Que sea médico también le ha ayudado a destacar en medio de la pandemia, aseguran. Por lo que en unas hipotéticas negociaciones esa sería su línea roja. Está por ver si Iglesias la aceptaría.