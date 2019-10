El imperdonable error gramatical de Podemos en su propaganda electoral

Qué duda cabe de que volver a celebrar elecciones generales poco más de medio año después de la última cita con las urnas puede agotar a cualquiera... Incluso a los propios partidos, que fruto del cansancio pueden cometer fallos de lo más infantiles, a pesar de la amplia experiencia acumulada desde 2015, con unos comicios nacionales por año, de media. Es lo que le ha sucedido a Unidas Podemos, quizás por las prisas -ha sido, junto a Vox, el primer partido en enviar propaganda a los hogares españoles- o, tal vez, por no hacer una segunda lectura. El caso es que la formación morada ha querido incluir un mensaje diferenciador en la parte frontal y en el dorso del sobre... pero ha equivocado el orden de las palabras, cometiendo un imperdonable fallo gramatical.

El mensaje comienza diciendo "Esta carta no es de un banco...", que se completa con la segunda parte, en el dorso: "...y es la única de un partido que no pide dinero a ningún banco". El sentido de la frase parece claro y se alinea con la crítica de Unidas Podemos al sector bancario, al que acusa, entre otras cosas, de deber 65.000 millones de euros por el rescate y al que pretende gravar con un 'impuestazo'. Sin embargo, la construcción de la frase es gramaticalmente incorrecta.

Al decir "Esta carta no es de un banco...y es la única de un partido que no pide dinero a ningún banco", la palabra "única" actúa como núcleo del sintagma adjetival en la oración, lo que implica que el resto ("de un partido que no pide dinero a ningún banco") se subordina a éste. Esto significa que el atributo de único o exclusivo no se refiere al partido político (como podría interpretarse), sino al sujeto de la oración, que no es otro que "carta". De hecho, la concordancia de género y número entre "carta" y "única" (así como la no concordancia entre "única" y "partido") hace más evidente que la condición de exclusiva se refiere a la misiva y no a la formación política.

En otras palabras, la frase viene a decir que, efectivamente, la carta que el elector está a punto de abrir no es de un banco y que, además, esa misma carta es la única de un partido que no pide dinero a bancos. Recalquemos: la única. Esto viene a decir que se trata de la única carta que pertenece a (o, en este caso, que ha sido enviada por) un partido político que no pide dinero a bancos. O, lo que es lo mismo (y por simplificarlo aún más): es la única carta de Podemos.

Dado que sabemos que quien escribe este artículo no es la única persona que ha recibido esta carta, podemos deducir que no se trata de la única carta que ha enviado Podemos; por lo tanto, la conclusión es que se trata de un mensaje con un error gramatical que pueden comprobar todos aquellos que hayan recibido propaganda electoral de la formación morada de cara a las elecciones del 10 de noviembre. La frase correcta sería: "Esta carta no es de un banco...y es de un partido que es el único que no pide dinero a ningún banco".