El duro mensaje de Carbonero: "La vida es un regalo precioso pero envenenado"

Sara Carbonero ha querido compartir con sus millones de seguidores en Instagram como está viviendo este verano después de que hace dos meses fuera operada de un tumor. "Está siendo diferente", asegura. "Las semanas transcurren entre médicos, pruebas, incertidumbres, maletas... pero sobre todo están llenas de momentos muy intensos que estoy saboreando como nunca". Así empieza un emotivo mensaje que encierra una lección "porque como diría el gran Andrés Montes, la vida puede ser maravillosa".

El comentario lo ha hecho Carbonero con la imagen de una rosa "que me ha traído esta mañana del parque Martín a la cama". Le ha preguntado a su hijo si al cogerla se había hecho daño y el pequeño ha reconocido que sí. Le han quitado las espinas y colocado en un jarrón. "Ahora no parece una rosa de verdad", le ha dicho el niño, sobre lo que la periodista ha reflexionado que "tenía toda la razón , porque "la rosa no deja de ser bonita por tener espinas, ni las espinas dejan de hacer daño porque tengan rosas". Ha finalizado su mensaje asegurando que "en esas estamos, consiguiendo que los ratos buenos superen con creces los menos buenos".

El pasado 9 de julio fue elegida Embajadora de UNICEF Comité Español. El Patronato aprobó su nombramiento en el mes de abril como reconocimiento a su trayectoria a favor de la infancia, reforzando de esta forma su compromiso con los niños y niñas más vulnerables del mundo. "Es un honor y una responsabilidad enorme convertirme en Embajadora de UNICEF. Estoy muy emocionada y feliz de poder seguir defendiendo activamente los derechos de los niños", aseguraba Carbonero y añadía: "He sido testigo de cómo la ayuda llega y transforma la vida de los niños. En mi visita a Senegal en 2017 pude estar con ellos, hablar con sus padres y madres y con el personal de UNICEF. Sus historias me conmovieron y tengo el empeño de seguir movilizando a muchas personas para que ningún niño se quede atrás, para que todos tengan oportunidades y una vida digna".