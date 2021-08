España encara la recta final del rescate con la distribución de afganos en CCAA.

El tiempo se agota, pero las fuerzas de Defensa no. Faltan seis días para que EEUU retire a sus militares del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul pero, para algunos países, no ha hecho falta agotar el tiempo. El Gobierno de Alemania pondrá fin a las evacuaciones militares antes del 28 de agosto, dos días antes del 'deadline' talibán dado a Joe Biden. Al país encabezado por la canciller también se le suma Francia aplicando una medida parecida, con el matiz de no evacuar a más afganos a partir de este jueves 26 agosto. Por ahora, evita dar una fecha pero ha adelantado que es probable que haya que adelantar en "horas" o "días" el plan de evacuación. Por otra parte, La ministra de Defensa de Bélgica, Ludivine Dedoner, ha asegurado que Estados Unidos ha pedido al resto de países que den por finalizadas las operaciones de evacuación de Afganistán este viernes, 27 de agosto, cuatro días antes de la fecha límite fijada por los talibán.

En cuanto a España, la ministra de Defensa no ha zanjado una fecha previa al 31 de agosto y se ciñe al lema que tiene el Ministerio de Defensa desde que se conoce el plazo de la retirada de las tropas aliadas: sacar a la máxima gente posible mientras se pueda. A Torrejón de Ardoz ya han llegado 1.242 personas tras sumarse los 292 que colaboradores afganos que llegaron ayer. De ellas, según fuentes del Ministerio del Interior, 1.040 han manifestado a su llegada su intención de solicitar protección internacional. En las próximas horas seguirán llegando vuelos y se espera que aterrice un nuevo contingente con 330 personas, por lo que la cifra de evacuados ascenderá este jueves a 1.572. Mientras, todos los países en terreno extreman su operativo para llegar a tiempo, sobre todo EEUU, cuyos aviones salen desde Kabul cada 45 minutos.

Cabe destacar que, incluso apurando la fecha de evacuación, los rescates de civiles deberán acabar antes del 31 de agosto puesto que también se tienen que repatriar a las tropas desplegadas. Un requisito que tiene muy en cuenta EEUU, que cuenta con el mayor despliegue para controlar y coordinar las labores de en el aeropuerto: 6.000 soldados. En cuanto a España, Margarita Robles y el Ministerio de Defensa se muestran muy prudentes y guardan silencio para aclarar qué fecha se espera acabar la evacuación. Mientras, desde Kabul, los talibanes han cortado las carreteras de acceso al aeródromo y han declarado que necesitan "trabajadores cualificados" como médicos y profesores, por lo que han pedido cesar la evacuación de colaboradores.

Las labores están siendo intensas y "sobrehumanas", en palabras de la ministra de Defensa, y se enfocan en diferentes ámbitos, no solo en Kabul. La gestión de la crisis se está dando ya de forma paralela en terreno Español, que debe coordinar ministerios y recursos para asistir sanitariamente a los recién llegados, acogerlos en la base provisional de Torrejón para luego derivarlos a su próximo destino: su tránsito a otro país de la UE o seguir el protocolo que implica que soliciten asilo en España. Éstos últimos son trasladados a centros de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras abandonar Torrejón, donde permanecen una media de 32 horas.

Una vez finaliza su estancia en la base, el Ministerio de Migraciones les deriva a una plaza de acogida de las distintas comunidades autónomas, que puede ser un piso o un centro, donde permanecerán entre seis y nueve meses. En estos espacios convivirán con otros refugiados que hayan solicitado la protección internacional. Sus necesidades básicas serán cubiertas por el ministerio, tanto a nivel material como sanitario y psicológico. También se les ofrece la escolarización de menores. En una segunda fase, que se inicia con la aceptación de la solicitud de asilo y se prolongará entre un año y medio y dos años, los afganos recibirán una ayuda económica para alquilar una vivienda en la misma localidad donde fueron acogidos, de tal forma que no se rompa el proceso de inclusión. Más de la mitad de los llegados han empezado ese trámite.

Las Comunidades que han acogido a los afganos en centros de acogida son nueve: Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Catalunya, Murcia, País Vasco y Navarra. Por ahora, se sabe por fuentes ministeriales que al menos 37 están en Valencia, 32 en Madrid, 24 en Castilla La Mancha, 34 en Murcia, 29 en Aragón, 10 en Cataluña, 9 en el País Vasco, 28 en Castilla y León y 7 en Navarra. En cuanto a la tramitación de sus solicitudes, El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el Gobierno tramitará con la "máxima urgencia" las peticiones de asilo de los ciudadanos afganos que lo soliciten en nuestro país, que hasta la fecha son 613 de los 1.105 que han sido evacuados.