Carmena mantendría la alcaldía de Madrid apoyada de nuevo por el PSOE

En unas horas arranca la campaña electoral de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26-M. Y según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el ayuntamiento de Madrid podría seguir gobernando Manuela Carmena con el apoyo del PSOE. La líder de Más Madrid obtendría entre 21 y 23 concejales y Pepu Hernández por el PSOE entre 10 y 12. Sube así de los nueve que tiene en la actualidad, al igual que Carmena supera los 20 ediles de 2015. Villacís sumaría para Ciudadanos entre 8 y nueve, uno más que en la actualidad y el PP perdería de los 21 actuales hasta cinco (13-15). Vox llegaría con tres.

En 2015 el PP alcanzó 21 concejales. Quedó lejos de los 29 necesarios para la mayoría absoluta y vio como Ahora Madrid, liderado por Carmena, sumabaa el apoyo necesario para hacerse con la alcaldía. Ahora la candidata de Más Madrid quiere sumar con el PSOE y con otros "colectivos de izquierdas" para mantener el bastón de mando e imponerse al "frentismo" en el que enmarca a los candidatos del PP, Ciudadanos y Vox. La división de bloques entre izquierda y derecha fue evidente en el debate en el que se sentaron a los seis candidatos a la alcaldía de la capital de España: Manuela Carmena (Más Madrid), José Luis Martínez-Almeida (PP), Begoña Villacís (Ciudadanos), Pepu Hernández (PSOE), Carlos Sánchez Mato (Izquierda Unida-Madrid en Pie Municipalista) y Javier Ortega Smith (Vox).

La alcaldesa de Madrid defendió un Gobierno de "progreso" junto al PSOE y otros "colectivos de la izquierda" -sin nombrar a Madrid en Pie- para que la capital siga siendo una "ciudad progresista" y mostró su "preocupación" por el "frentismo" que atribuye a los partidos del pacto 'a la andaluza', PP, Cs y Vox, que según los sondeos podrían sumar en la capital.

Por su parte, su posible socio de Gobierno si dan los números tras las elecciones, el socialista Pepu Hernández, señalaba que "o la izquierda suma o la derecha izquierda en Madrid". "Cuando viejos fantasmas recorren Europa y España, Madrid no puede ir en sentido contrario", ha añadido el exseleccionador nacional de baloncesto.

El edil y ahora competidor de Carmena, Carlos Sánchez Mato, apuntaba que ve "mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos", aunque el objetivo, ha subrayado, es hacer "políticas de izquierdas" y no de derechas. Además, el exdelegado de Economía y Hacienda reivindicó su candidatura como la de "la gente" que les apoyó en 2015 y tiene "derecho" a no conformarse con lo que han logrado desde el Palacio de Cibeles y "pedir más".

Al otro lado del tablero político, el candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida quiere un Madrid en el que los madrileños "escriban el futuro, no que se reescriba el pasado" para que el "protagonismo" lo vuelvan a tener los ciudadanos y no el Ayuntamiento. "No pactaré con quien recibe a Carles Puigdemont, con quien apoya las 'okupaciones' ni con quien no se preocupa por la limpieza, los atascos o la contaminación", ha argumentado Almeida, que quiere evitar que gobierne la "izquierda radical" y no se ha referido ni a Vox ni a Cs.

La líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, apostó por "pactos transparentes" basados en los proyectos como, ha afirmado, se hizo en Andalucía, y ha asegurado que el liberalismo va a ser "la alternativa al gobierno partidista de estos cuatro años". También insistió en que es necesaria una política de pactos que giren en torno a "lo queremos para Madrid" y, quien así lo entienda, serán "bienvenidos al diálogo" para formar gobierno, sin establecer vetos ni cordones sanitarios como sí hace el candidato autonómico Ignacio Aguado con la candidatura socialista de Ángel Gabilondo.

El candidato de Vox, Javier Ortega Smith, aseguraba que, tras los comicios del 26 de mayo, Vox no pactará con "la extrema izquierda radical y sectaria", ni con quienes "desprecian la libertad, la seguridad y la economía". Como Villacís, el candidato de la formación de Santiago Abascal rememoró el pacto en Andalucía y ha asegurado que estará encantado de que PP y Ciudadanos pacten con Vox sobre su programa electoral. "Ahora les toca a ellos apoyar la Alcaldía de Vox en Madrid", ha indicado Ortega Smith en alusión al PP y Ciudadanos.

Vivienda, movilidad, contaminación, fiscalidad o modelo urbanístico protagonizaron su último enfrentamiento a seis, que anticipa sin duda la discusión entre los seis grupos municipales que resulten de las urnas, aunque para ello todas las formaciones deben superar el 5% necesario para obtener concejal.