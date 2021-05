El 'efecto Ayuso' permite al PP superar al PSOE y acercarse al Gobierno con Vox

El 4 de mayo marcó un punto de inflexión en la política española. La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas revitalizó a un PP que acumulaba años en una posición debilitada. Lo que no se podían imaginar en Génova es que aquella fecha tuviera un efecto tan profundo en sus expectativas electorales. Los 'populares' volverían a ser la primera fuerza política del país y superarían los 120 escaños, quedando muy por encima del PSOE de Pedro Sánchez, según refleja la encuesta elaborada por DYM para Henneo-La Información. Un resultado que le permitiría soñar con una mayoría absoluta gracias a Vox, que volvería a superar los 50 diputados y facilitaría un pacto entre Pablo Casado y Santiago Abascal. Algo que solo podría evitar una unión del resto de partidos que obtendrían representación en las urnas.

Según el sondeo, para el que se han realizado 1.008 entrevistas online entre los días 21 y 24 de mayo, el PP llegaría a obtener entre 121 y 126 escaños, más de 30 que en la actualidad. El PSOE volvería a esa temida segunda plaza, al dejarse precisamente 30 asientos y caer a entre 99 y 103. Vox consolidaría los parlamentarios que tiene actualmente, y se movería entre los 53 y los 57. Unidas Podemos también notaría ese empuje de la derecha tras la marcha de Pablo Iglesias, al caer a los 20-22 cuando ahora tiene 35. Ciudadanos sería prácticamente residual y no lograría ni el grupo parlamentario, al aspirar a entre dos y tres escaños. Mientras que Más País e Íñigo Errejón crecen y tendrían cerca de 4 a 6 miembros en el Congreso.

En porcentajes, los 'populares' llegarían al 28,1% de respaldo, que son siete puntos más con respecto a su resultado de las generales de noviembre de 2019. El PSOE perdería 3,8 puntos, al caer al 24,5% el apoyo del electorado que recibiría si hubiese una convocatoria a las urnas. Vox también mejoraría, aunque solo un leve 0,8% para llegar al 16% en la estimación de voto. Las caídas más acusadas serían las de Unidas Podemos y Ciudadanos, que se dejarían 3,7 y 3,5 puntos respectivamente. El que se beneficiaría de este nuevo panorama sería el ya citado Más País, que eleva su expectativa electoral un 2,6% hasta alcanzar un 5% de votos, según las estimaciones de DYM.

La configuración de la cámara baja con estos resultados que calcula DYM supondría un cambio de tendencia. La duda está en si PP y Vox alcanzarían esa mayoría absoluta que les otorga la horquilla alta del sondeo, por la que superarían los 180 escaños sin problemas. Algo a lo que podrían contribuir otras fuerzas de derecha, como Foro Asturias o UPN. A los que podrían sumarse otros partidos que pactan a un lado y otro, como el PNV y Coalición Canaria. Las esperanzas de la izquierda pasarían por una suma del resto de grupos parlamentarios para 'frenar' esa posible alianza entre Casado y Abascal. Una operación en la que no podría fallar ni un solo diputado contrario a la misma, ya que ese pacto sumaría de manera cómoda una mayoría simple.

Sobre los indultos a los líderes del 'procés'

¿Qué ocurrirá con los indultos a los líderes del 'procés'? Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han dejado una puerta abierta a la posibilidad de que en los próximos días el Ministerio de Justicia rubrique estos indultos. Antes de que se conocieran las palabras del líder del Ejecutivo, apenas un 22,1% del total de los encuestados de España ya consideraba que Moncloa debería indultar a los presos. Sin embargo, entre la población catalana, ese porcentaje ascendía al 65,1% en el momento en que se realizó la encuesta. De entre el 67,1% de los españoles que creen que no debería concederse, existe una negativa mayoritaria entre los votantes del PP, con un 91,2%, en los de Vox, con 85,1% y en los electores de Ciudadanos, en un 84,4%.

Díaz y Casado, los más valorados

En la valoración de líderes, ninguno de ellos logra un aprobado de los ciudadanos en función de la gestión que han realizado. La sorpresa está en que la nota más alta es la de Yolanda Díaz, que desde principios de mayo lidera a Unidas Podemos en la coalición de Gobierno que los morados comparten con el PSOE. Esto supone que mejora mucho con respecto a su predecesor, Pablo Iglesias, que en anteriores sondeos se tuvo que conformar con un 2,2. Después de Díaz se sitúa Pablo Casado, que mejora mucho su imagen de cara a los votantes. El tercero es el presidente, Pedro Sánchez, con un 3,4. Tras este se coloca Inés Arrimadas, con un 3,3. El peor valorado vuelve a ser Santiago Abascal, que aunque es el mejor considerado por sus propios votantes se queda en un 2,8.

El que tampoco aprueba por la labor que realiza es el Ejecutivo de Sánchez. Los encuestados le otorgan un 3,6 de valoración en esta encuesta de mayo. Por lo que no cuenta con un aval suficiente a sus políticas. Una situación que se repite desde mayo del pasado año, cuando alcanzó un 4 de nota y, desde entonces, no ha parado de empeorarla. Lo que tampoco ven bien los ciudadanos es el fin del estado de alarma. Para un 49,6% de los encuestados, habría que haber ampliado ese periodo excepcional, siendo mayoritaria esa opción entre los votantes de PP y Unidas Podemos. Pero el porcentaje de quienes ven bien su fin también es alto, al llegar al 43,4%. Además, una mayoría que conforma el 59,4% reprocha a Moncloa que no haya centralizado más la gestión de la lucha contra la pandemia. Mientras que un 34,4% ve bien que se haya encargado esta labor a las comunidades autónomas.

Las subidas de impuestos, rechazadas

Los ciudadanos tampoco están muy conformes con los planes económicos de Moncloa. Sobre todo, con la futura reforma fiscal y el alza de impuestos que se prevé se acometa en 2023. Para empezar, un 79,6% rechaza por completo el plan para instaurar peajes en todas las autopistas y autovías de la red de carreteras españolas. Una medida que solo apoya un 8,1%. La otra gran contestación está en la subida de los impuestos de gasolina y gasóleo, que son cuestionadas por el 74,2%. Solo un 9,6% las ve positivas para la mejoría económica del país. Tampoco gustan la eliminación del IVA reducido (censurada por el 56,6%) ni el incremento del impuesto de Sociedades (que sería nociva para el 54%).

Casi todos los asuntos relativos a la fiscalidad que forman parte de la agenda del Gobierno no son bien acogidos por los sondeados por DYM. La mayoría ve negativo subir el IRPF o la recuperación del impuesto de Sucesiones. Lo mismo ocurre con el de Patrimonio, cuya alza no gusta a un 61,9% de encuestados. Ocurre lo mismo con los incrementos en las cuotas de autónomos, rechazadas por el 83,4%. La reducción del gasto público tampoco es una opción. Cuestiones como rebajar el gasto en pensiones, en infraestructuras, en educación o en sanidad no son bien vistas por la población.

El único tributo que es considerado positivo es el que afecta al tabaco y a las bebidas alcohólicas. A este lo apoya el 44,2%. Aunque hay otro 31,1% que ve mal su aplicación. A la vez, donde sí reduciría gasto la ciudadanía consultada es en funcionarios, con un 48,2% que respaldaría congelar o reducir el número de empleados públicos. Lo mismo ocurre con los ministerios o las empresas públicas, al considerar la mayoría que habría que prescindir de varias de ellas.