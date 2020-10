Endurecen las restricciones en Ibiza y Mallorca para controlar la pandemia

A partir del sábado, los bares y restaurantes y restaurantes de Mallorca e Ibiza no podrán servir en barra, además de que no se podrá vender alcohol desde las 22 horas. Estas medidas del Govern balear durarán al menos dos semanas. La Conselleria de Salud ha informado este jueves que también se reducirá el aforo de centros comerciales al 50% y se exigirá que el número máximo de personas autorizadas sea visible desde la entrada del establecimiento.

Las reuniones sociales y familiares en las dos islas más pobladas del archipiélago se limitarán a un máximo de 6 personas entre no convivientes. En cuanto a los lugares de culto, se reducirá el aforo al 30% y la Conselleria ha recomendado a los asistentes que no canten en el templo, ya que se generan aerosoles y pueden aumentar los contagios del virus en estos recintos cerrados. Además, a partir del 1 de noviembre no se podrán celebrar bodas con más de 25 personas en espacios cerrados y de 50 en espacios abiertos

Por razones humanitarias, se permitirá desde este sábado las visitas a usuarios de residencias de personas mayores de las islas que necesiten apoyo para su bienestar psicoemocional, siempre y cuando la situación de brotes lo permita. La consellera Patricia Gómez ha explicado que estas nuevas medidas servirán para controlar la pandemia en Mallorca, que cuenta con una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, e Ibiza, con 173 contagiados por 100.000 residentes.

"Estas medidas convivirán con nosotros durante meses", ha advertido Gómez, que ha instado a la ciudadanía a respetar las restricciones para minimizar el impacto de la pandemia: "De no hacerlo, sería peor".